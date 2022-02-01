تجمّع الآلاف من أهالي ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو أمام مشفى ديرك الوطني في الناحية، لاستلام جثامين المقاتلين: (أحمد يوسف الاسم الحركي جكر، مصطفى الفلاج الاسم الحركي مصطفى، محمد مشعل الاسم الحركي محمد، أحمد خلف الاسم الحركي أحمد، أياز علي زاهد الكرفو الاسم الحركي زاهد، منهل الحميد الاسم الحركي منهل، محمد الجلود الاسم الحركي محمد، خضر العبيد الاسم الحركي آرارات جل آغا، عيسى حمد الاسم الحركي عيسى)، الذين استشهدوا في الحسكة ضمن حملة "مطرقة الشعوب" ضد مرتزقة داعش في الحسكة.

وبعد استلام جثامين الشهداء الـ 9، انطلق موكب ضم المئات من السيارات باتجاه مزار الشهيد خبات ديرك.

مع وصول الموكب إلى المزار، حمل الأهالي نعوش الشهداء على أكتافهم واتجهوا إلى منصة التشييع، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية وتمجد تضحيات الشهداء.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، تلاه إلقاء كلمة باسم مؤتمر ستار- روج آفا من قبل سيلفان عفرين، التي أشادت بدور الشهداء في حماية الأوطان، وتطرقت إلى الانتصار الكبير الذي حققته قوات سوريا الديمقراطية ضد مرتزقة داعش في سجن الصناعة.

مبيّنة أن انتصار قوات سوريا الديمقراطية على مرتزقة داعش في حملة "مطرقة الشعوب" هو رسالة واضحة تعبر عن انتصار تكاتف مكونات شمال وشرق سوريا ضد المؤامرة المحاكة ضد المنطقة.

بدوره، أكد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، شبلي شبلي، أن حملة "مطرقة الشعوب" دافعت عن حقوق ومكتسبات شعب شمال وشرق سوريا.

فيما أوضح الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ديرك، عبد الرحمن علي، أن استتباب الأمن والأمان في شمال وشرق سوريا كان بفضل سيل من الدماء ووحدة صفوف المكونات.

ومن جهته، بيّن الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الجزيرة، حسين العلي، أن وحدة صفوف المكونات أفشلت الهجمات، وقال: "إن شعوب شمال وشرق سوريا اتحدت وامتزجت دمائها في جبهات القتال للدفاع عن الإنسانية جمعاء، فهذه الدماء التي سالت على هذه الأرض الطيبة لا يمكن لأي كان أن يدنسها".

ثم قرأ عضو مجلس عوائل الشهداء في ديرك، محمود أحمد، وثائق الشهداء الـ 9، وجرى تسليمها إلى ذويهم، ليحمل الأهالي نعوش 4 من الشهداء لتوارى الثرى في مزار الشهيد خبات، وهم (أحمد يوسف الاسم الحركي جكر، خضر العبيد الاسم الحركي آرارات جل آغا، أياز علي زاهد الكرفو الاسم الحركي زاهد، منهل الحميد الاسم الحركي منهل).

فيما من المقرر أن توارى جثامين الشهداء الـ 5 الآخرين، وهم (مصطفى الفلاج الاسم الحركي مصطفى، محمد مشعل الاسم الحركي محمد، أحمد خلف الاسم الحركي أحمد، محمد الجلود الاسم الحركي محمد، عيسى حمد الاسم الحركي عيسى) في مزار عقاب أسود في ناحية تل كوجر.

(كروب/ آ)

ANHA