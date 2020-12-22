​​​​​​​الآلاف من أهالي الطبقة ينددون بالعدوان التركي ويعتصمون لـ 3 أيام

التظاهرة نظمها مجلس الطبقة المدني والإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، وشارك فيها الآلاف من أهالي الطبقة وريفها إلى جانب أعضاء المؤسسات المدنية، وانطلقت من أمام مبنى إدارة المرأة في الحي الثاني من المدينة باتجاه المركز الثقافي، حيث نصبت خيمة الاعتصام، وتجمع المتظاهرون أمامها.

وخلال التظاهرة رفع أهالي الطبقة أعلام قوات سورية الديمقراطية والشعارات التي تندد بالوحشية التركية ومحاولتها احتلال مناطق جديدة في شمال وشرق سورية أمام أنظار العالم أجمع، وخاصة الضامن الروسي، الذي لم يبدِ أي موقف إزاء الهجمات التركية الوحشية.

وبعد تجمّع المتظاهرين أمام خيمة الاعتصام، وقف الجميع دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، تلتها كلمة الرئيس المشترك لمجلس الطبقة المدني علوش الخضر، أكد فيها وقوف جميع مكونات الشعب إلى جانب قسد في معركة التصدي للعدوان التركي، وندد بصمت الضامن الروسي الذي لم يحرك ساكنًا إزاء العدوان التركي.

من جانبها عاهدت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في الطبقة، فاطمة الحمود، بالسير على خطا الشهداء الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل تحرير المنطقة من الإرهاب الذي كانت تركيا الداعم الأول له.

وبدوره أشار الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، مظلوم عمر، إلى صمود عين عيسى على مدار الأشهر الماضية ضد الهجمات التركية، مؤكدًا أنها ستبقى صامدة بفضل بطولات قوات سورية الديمقراطية، ووقوف الشعب بكل مكوناته خلفها.

كما أوضح مظلوم عمر سياسة أردوغان التوسعية والخراب الذي يعيثه جنوده ومرتزقته في المناطق التي يحتلها " أينما وُجد أردوغان وُجد الخراب".

وأكد عمر أيضًا " نحن ماضون في مشروعنا الذي سيخلص سورية كاملة من هذه الأزمة، ويحقق العدالة والمساواة لشعوب المنطقة كاملة".

وبعد الكلمات، أعلن الشيخ حامد الفرج الرئيس المشترك السابق للمجلس التشريعي في الطبقة، عن افتتاح خيمة الاعتصام مدة 3 أيام، بعد إلقاء كلمة أكد فيها أن شعوب المنطقة ستبقى يدًا بيد خلف قوات سورية الديمقراطية في التصدي للعدوان التركي.

ويذكر أن خيمة الاعتصام ستشهد زيارات لوفود من مختلف مناطق شمال وشرق سورية خلال الـ 3 أيام القادمة.

(م)

ANHA