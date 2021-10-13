​​​​​​​الآلاف في سيمالكا يواصلون الاحتجاج على خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة في ساحة معبر سيمالكا، للمطالبة بتسليم جثامين شهداء الكريلا الذين استشهدوا في كمين لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في يومها التاسع.

وتجمّع الآلاف من أهالي ناحية تربة سبي وقوات حماية المجتمع في ساحة المعبر، للتوجه إلى خيمة الاعتصام حاملين صور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء، وسط زغاريد الأمهات وترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا.

بدأت الفعالية بالوقوف أمام جسر سيمالكا احتجاجاً على خيانة الديمقراطي الكردستاني وتعاونه مع جيش الاحتلال التركي ضد قوات الكريلا، وترديد الشعارات التي تشجب الخيانة.

ومن بعدها، توجّه المحتجون إلى خيمة الاعتصام، وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الإدارية في قوات حماية المجتمع - المرأة، هدية عبد الله، كلمة سلطت من خلالها الضوء على تاريخ خيانة الديمقراطي الكردستاني "منذ بداية تأسيسه وحتى يومنا الراهن، انتهج الحزب الديمقراطي الكردستاني نهج تصفية الحركات الكردية، واغتيال واختطاف الشخصيات الكردية والثوار، حتى أصبح تاريخ الحزب حافلاً بهذه الجرائم".

ودعت هدية أهالي باشور كردستان للوقوف في وجه سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

هذا، ومن المقرر أن تستمر فعالية الاعتصام غداً بمشاركة أهالي عامودا وأعضاء بلديات الشعب في إقليم الجزيرة.

(ع ع /آ)

ANHA