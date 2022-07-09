​​​​​​​الآلاف في شمال وشرق سوريا يبدؤون عيدهم بزيارة أضرحة بناتهم وأبنائهم الشهداء

كما في كل عيد، وبعد أداء صلاة العيد، بدأ أهالي شمال وشرق سوريا وأعضاء المؤسسات المدنية ومؤسسات المرأة والشبيبة ومقاتلو ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية بجميع فصائلها بزيارة مزارات الشهداء في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.

الحسكة

توجه فجر اليوم، الآلاف من مكونات مدينة الحسكة، بالإضافة إلى عوائل الشهداء ومقاتلو ومقاتلات وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية وأعضاء المؤسسات المدنية، إلى مزار الشهيد دجوار الواقع في قرية الداودية، لزيارة أضرحة أبنائهم الشهداء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ووضع الأهالي وذوو الشهداء، أكاليل الورود على أضرحة أبنائهم الشهداء، وقام البعض بقراءة آيات قرآنية، ومنهم من وزع الحلوى على الحاضرين.

الدرباسية

توجه، اليوم، ذوو الشهداء في شمال وشرق سوريا إلى مزار الشهيد رستم جودي بقرية بركفريه في ناحية الدرباسية صبيحة عيد الأضحى.

ووضعوا أكاليل الورود على أضرحة أبنائهم الشهداء، وقام البعض بقراءة آيات قرآنية، ومنهم من وزع الحلوى على الحاضرين.

تل تمر

كما أحيا أهالي تل تمر أول أيام عيد الأضحى المبارك في مزار الشهداء لاستذكار أبنائهم، حيث توجهوا اليوم صباحاً، إلى مزار الشهداء ليبدؤوا أول أيام العيد مع أبنائهم الشهداء الذي ضحوا بأنفسهم في سبيل وطنهم.

حلب

وزار المئات من أهالي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وعوائل الشهداء ومقاتلو ومقاتلات وحدات حماية الشعب والمرأة وقوى الأمن الداخلي والمؤسسات المدنية، أضرحة الشهداء في مزار شهداء أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في منطقة الشقيف بمدينة حلب، بمناسبة عيد الأضحى. ووضعوا أكاليل الورود على أضرحة الشهداء، ومنهم من قام بقراءة آيات قرآنية على الأِضرحة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، هنأ عضو مجلس عوائل الشهداء هوشمين دادو، أمهات وزوجات وأبناء الشهداء وجميع الشهداء الذين ضحوا من أجل حرية شعبهم، وعلى القائد عبد الله أوجلان بهذا اليوم.

وقال "الشهداء هم قادتنا، بفضلهم وبفضل فكر القائد عبد الله أوجلان اليوم مناطقنا ونحن الشعب نعيش في الأمن والأمان، ولن ننسى تضحياتهم، ونعاهدهم بأننا سنبقى على عهدهم بحماية مناطقنا من الهجمات وحماية مكتسباتنا التي تحققت بدماء شهدائنا".

وفي سياق متصل، توجه الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية والقوات العسكرية إلى ساحة الشهيد "أبو شيار" الواقعة في حي السكن الشبابي بحلب. وهناك وقفوا دقيقة صمت، ثم تحدث عضو ملتقى الأديان الشيخ علي الحسن وقال "نقف إجلالاً وإكباراً لأرواح هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم لكي نحيا نحن بالأمن والأمان".

كما هنأ الحسن جميع المقاتلين والمقاتلات وعوائل الشهداء بهذا المناسبة، وأضاف الحسن بأن "الشهداء هم الذين رسموا لنا خط وطريق الحياة، وواجب علينا نحن أن نحافظ على خط الشهداء".

الشهباء

زار صبيحة اليوم المئات من أهالي إقليم عفرين وذوي الشهداء مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص في مقاطعة الشهباء، صبيحة اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الإدارية في مجلس مقاطعة الشهباء نسرين محمد كلمة، أشادت فيها بدور الشهداء في بناء الثورة وإنجاحها: "قدرتنا اليوم على العيش بكرامة وحرية هي بفضل دماء الشهداء الذين رووا بدمائهم تراب الوطن، فالثورة تُبنى على دماءهم وهم بدورهم فدوا بأرواحهم تجاه وطنهم وشعبهم". ثم ردد الحاضرون الشعارات التي تحيّي الشهداء وتمجدهم.

الرقة والطبقة ودير الزور

منذ ساعات الصباح الأولى وفي أول يوم أيام عيد الأضحى المبارك توجه أهالي الرقة والطبقة ودير الزور صوب مزارات الشهداء لزيارة أضرحة بناتهم وأبنائهم.

وبعد تأدية واجب صلاة العيد بدأ أهالي وأعضاء المؤسسات المدنية ومؤسسات المرأة ومقاتلو ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية، ومجالس عوائل الشهداء بالتوافد صوب مزارات الشهداء.

في الرقة توجه عوائل الشهداء صوب مزار شهداء الرقة في قرية الحكومية بريف الرقة الشمالي، فيما توجه أهالي ريف الرقة الشرقي صوب مزار الشهيد سيفدار في بلدة الجديدات.

وفي مدينة الطبقة توجه أهالي الطبقة صوب مزار شهداء الطبقة في المدينة، فيما توجه أهالي ريف دير الزور الغربي صوب مزار الشهيد خضر الحمادة في قرية أبو خشب.

وفي كل المزارات تواجد أعضاء من مجلس الرقة المدني، ومجلس دير الزور المدني، وأعضاء من الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة، وحزب سوريا المستقبل، قوات سوريا الديمقراطية، أعضاء من قوى الأمن الداخلي، وشيوخ ووجهاء العشائر، ومجلس عوائل الشهداء، لتقديم التحية لذوي ولأبناء الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن.

وبعد الانتهاء من زيارة أضرحة الشهداء توجه وفد من الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة صوب المؤسسات المدنية والعسكرية في الطبقة لتقديم التهاني في هذه المناسبة.

منبج

توافد أهالي مدينة منبج وعوائل الشهداء والمؤسسات المدنية والعسكرية إلى مزار الشهداء جنوب المدينة بمناسبة عيد الاضحى المبارك، لزيارة أضرحة الشهداء حيث قرأ الأهالي سورة الفاتحة وتلاوة بعض الآيات القرآنية على أضرحة أبنائهم الشهداء متمنين أن يعم الخير والسلام كل أرجاء سوريا، ثم تبادل الأهالي تهاني العيد وتوزيع الحلوى.

كوباني

زار الآلاف من أهالي مقاطعة كوباني صباح اليوم السبت؛ أضرحة الشهداء في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتوافدت مئات العائلات منذ صباح اليوم الباكر من قرى وبلدات مقاطعة كوباني إلى مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

كما زار الأهالي مزار شهداء مجزرة كوباني ومزار قرية برخ بوتان، وهما مزارا شهداء مجزرة كوباني التي ارتكبتها داعش في الـ 25 من حزيران 2015، ويضم المزاران أضرحة 250 شهيدا من أطفال ونساء.

وحملت العائلات أكاليل الورود التي وضعت على أضرحة الشهداء، وتبادلت تهاني العيد.

قامشلو

توجهت اليوم مكونات مدينة قامشلو والقرى التابعة لها واعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية وعوائل الشهداء منذ ساعات الصباح الباكرة إلى مزار الشهيد دليل صاروخان، وذلك لاستذكار ابنائهم الشهداء في أولى أيام العيد.

وبدورها اتخذت قوى الأمن الداخلي في المدينة كافة التدابير الأمنية اللازمة، حيث انتشرت قواتها أمام جميع المزارات.

وتبادل الأهالي تهاني العيد في المزارات، إلى جانب توزيع الحلوى، وإيقاد البخور وتلاوة الآيات القرآنية على أضرحة الشهداء، وتمنوا أن يعم الأمن والسلام في ارجاء شمال وشرق سوريا عامة.

تربه سبيه

وفي ناحية تربه سبيه بدأ العيد ايضاً بتوجه الأهالي منذ ساعات الصباح الباكر الى مزار الشهيد دلشير بقرية دكري ووضع اكاليل الزهور على أضرحة الشهداء.

واستقبل الأهالي من قبل مجلس عوائل الشهداء في الناحية وبدورهم وزع الاهالي الحلوى والسكاكر على الحضور، وأشعلوا البخور على اضرحة الشهداء.

ديرك

وفي نفس السياق، توجه أهالي ناحية جل آغا وكركي لكي وتل كوجر وديرك وممثلين عن هيئات الإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني إلى مزار الشهيد خبات ديرك لزيارة أضرحة الشهداء.

وتبادل الأهالي التهاني وتوزيع الحلوى على الأطفال، ومن ثم توجهوا صوب الأضرحة لتلاوة بعض الآيات القرآنية.

(كروب/ ل م)

ANHA