​​​​​​​الآلاف في قامشلو يتظاهرون ضد هجوم الإبادة المشترك بين تركيا المحتلة والحزب الديمقراطي الكردستاني

تنديداً بهجوم الإبادة المشترك بين جيش الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني على باشور (جنوب كردستان)، خرج اليوم الآلاف من مكونات مدينة قامشلو والقرى التابعة لها في مظاهرة تحت شعار "لنقاوم ضد الخيانة دفاعاً عن كرامتنا".

وانطلق المتظاهرون من دوار الشرق بمدينة قامشلو، صوب دوار سوني، حاملين يافطات كتب عليها "الموت لخيانة PDK وعائلة البارزاني"، "الموت للخيانة"، "التعاون مع الدولة التركية هي عداء لجميع الشعوب"، إلى جانب رفع أعلام حزب العمال الكردستاني، وقوات الدفاع الشعبي، وحركة المجتمع الديمقراطي، ووحدات المرأة الحرة (YJA Star).

وردد المتظاهرون شعارات "الموت لخيانة الديمقراطي الكردستاني"، "تحيا مقاومة الكريلا"، "لا للخيانة"، "تحيا مقاومة الشعوب".

'السياسات القذرة لن تنال من إرادتنا'

ولدى وصولهم إلى دوار سوني وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت باسم المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا، روزا تولهلدان، كلمة حيّت فيها مقاومة الكرامة لكريلا الحرية ضد الخيانة والاحتلال، وقالت: "تسعى دولة الاحتلال التركي إلى إنهاء حركة حرية كردستان وضرب إرادة الشعوب منذ التاريخ عبر مخططاتها القذرة وسياساتها الاحتلالية".

ونوهت روزا إلى خيانة الديمقراطي الكردستاني للكرد، قائلة: "يعمل الديمقراطي الكردستاني من خلال مشاركته للاحتلال التركي ضد مكتسبات الشعوب على ضرب مقاومتهم وإرادتهم".

روزا أدانت مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع جيش الاحتلال التركي في شن هجمات على باشور، مؤكدة أن هذه السياسات القذرة لن تنال من إرادة شعب كردستان، وإنهاء مقاومة جبال كردستان، وتابعت: "هذه المخططات تستهدف جميع شعوب كردستان وليس حركة حرية كردستان فحسب".

'سننهي الخيانة والاحتلال بمقاومتنا الشعبية'

وحول أهداف الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني في شن هجمات على باشور كردستان، أوضحت روزا: "يسعون إلى إحياء الخلافة العثمانية من جديد، ولكننا معاً وبإرادة واحدة سنفشل جميع مخططات الخيانة والإبادة، فقد انكشف خيانة الديمقراطي الكردستاني للعالم أجمع".

دعت روزا جميع شعوب باشور(جنوب كردستان)، إلى إبداء موقف صارم ضد خيانة وعمالة الديمقراطي الكردستاني، وقالت: "يتطلب من جميع شعوب كردستان الوقوف ضد هذه السياسات لإفشال هذه الخيانة"، مضيفة "مقاتلو ومقاتلات الدفاع الشعبي يناضلون ضد هذه السياسات ببسالة، ونحن على يقين تام بأنهم سيحققون النصر والحرية مرة أخرى، فهم يستمدون إرادتهم ومعنوياتهم من مقاومة شعبهم في كردستان".

وطالبت روزا تولهلدان الأحزاب السياسية بأن تكون صاحبة موقف حيال مشاركة الديمقراطي الكردستاني مع هجمات جيش الاحتلال التركي على باشور، لأنها لا تستهدف الكريلا فحسب، إنما تهدف إلى إبادة الشعوب".

'سنواصل نضالنا بوجه الخيانة والاحتلال'

تلاها إلقاء كلمة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء، جواهر إبراهيم، والتي دعت أهالي باشور إلى الانتفاضة ضد سياسات الديمقراطي الكردستاني، وقالت: "عليهم أن يعلموا جيداَ أن هذه الهجمات تستهدفهم بالدرجة الأولى وقوات الكريلا في الدرجة الثانية".

جواهر شددت على دعم ومساندة مقاومة الكريلا حتى تحقيق النصر لشعوب كردستان ضد الاحتلال والخيانة، مؤكدة على مواصلة النضال والمقاومة ضد جميع سياسات العدو التي تهدف إلى كسر وضرب إرادة الشعوب ومشروع الأمة الديمقراطية.

واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات التي تدين خيانة الديمقراطي الكردستاني وتؤكد على مواصلة دعم ومساندة مقاومة قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان.

(كروب/ف)

ANHA