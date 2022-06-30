​​​​​​​الآلاف في مقاطعة قامشلو يتظاهرون ضد مخططات الإبادة بموافقة الناتو

تنديداً بالهجمات والمخططات التي تحيكها دولة الاحتلال التركي ضد شعوب شمال وشرق سوريا، خرج الآلاف من أهالي مقاطعة قامشلو في مظاهرة حاشدة، انطلقت من دوار الشهيد روبار في حي الغربي بمدينة قامشلو، نحو مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حي السياحي في المدينة.

حمل المتظاهرون يافطات كتب عليها "روسيا دولة ضامنة في المنطقة وهي مسؤولة عن الانتهاكات التركية في عموم المنطقة"، "استهداف تركيا للمدنيين جريمة بحق الإنسانية"، "تركيا من خلال هجماتها تحاول إحداث حرب جديدة في المنطقة"، "قوات سوريا الديمقراطية هدفها وحدة الأراضي السورية".

إلى جانب رفع صور القائد أوجلان وأعلام مجلس عوائل الشهداء، وحزب الاتحاد الديمقراطي، ومؤتمر ستار، وحزب سوريا مستقبل، وحركة المجتمع الديمقراطي، وسط ترديد شعارات من قبيل "تحيا مقاومة الكريلا"، "لا للخيانة"، "تحيا مقاومة الشعوب".

لدى وصولهم إلى مبنى مفوضية الأمم المتحدة وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الناطقة باسم مؤتمر ستار، رمزية محمد، كلمة حيّت فيها مقاومة شعوب شمال وشرق سوريا واستذكرت في شخص الشهيدة زيلان جميع شهداء شهر حزيران، وقالت: "تسعى دولة الاحتلال التركي إلى إنهاء حركة حرية كردستان وضرب إرادة الشعوب عبر مخططاتها القذرة وسياساتها الاحتلالية ولكن بفضل مقاومة الشهداء استطعنا تحقيق النصر".

وأكدت أن تظاهر الآلاف من مكونات شمال وشرق سوريا تنديداً بجرائم الاحتلال التركي يعتبر الرد الأمثل الذي يمثل وحدة وتكاتف الشعوب في وجه الاحتلال".

تطرقت رمزية محمد إلى مقاومة أهالي شمال وشرق سوريا أمام هجمات مرتزقة داعش، وقالت "شن مرتزقة داعش هجمات على مناطقنا، لكن بفضل نضال وتضحيات أبناء وبنات شمال وشرق سوريا استطعنا كسر هجماتهم وتحرير المناطق المحتلة من قبلهم". معاهدة على الاستمرار في النضال على خطا الشهيدة زيلان التي استشهدت في 30 حزيران، حتى تحقيق النصر على الاحتلال التركي".

من جانبه، ألقى ممثل عشائر السادة باسم المكون العربي، حسين السادة، كلمة قال فيها "اليوم نقف أمام مبنى الأمم المتحدة لإيصال صوت هذا الشعب العظيم إلى العالم، لحماية شعوب المنطقة، ولكن ما لمسناه من الأمم المتحدة أنها لم تستطع حماية الشعوب كونها وضعت القوانين وفق مصالحها وليس مصالح الشعوب".

وأكد "من واجب الأمم المتحدة حماية الشعب السوري من الهجوم التركي الغادر، تركيا تهاجم أراضينا وتحتل مناطقنا، كما فعلت في عفرين وسري كانيه وكري سبي وجرابلس، الأمم المتحدة لم تحرك ساكناً، أين أنتم من قوانينكم التي وضعتموها".

وأضاف "الآن دول الناتو تدعم تركيا وهي عضوة في الناتو، لماذا تسمح لتركيا بالاعتداء على السيادة السورية وتهجّر الشعب السوري؟ إذاً حتى الناتو شريك في الهجوم على بلادنا بلاد المحبة والسلام". وشدد في ختام كلمته على أن "الشعب السوري سينهض من جديد في وجه الهجمات والاحتلال".

يشار إلى أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) عقد قمة انطلقت في 29 حزيران ومن المقرر أن تنتهي اليوم، في العاصمة الإسبانية مدريد، لمناقشة الحرب الروسية - الأوكرانية، ولكنها تحولت إلى قمة لاتخاذ قرارات ضد الكرد.

(كروب/آ)

ANHA