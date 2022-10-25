​​​​​​​الآلاف في مقاطعة قامشلو يستذكرون الشهيدة بيريتان ويؤكدون مواصلة النضال ضد نهج الخيانة

يصادف اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ 30 لاستشهاد المناضلة كلناز قره تاش (الاسم الحركي بيريتان)، التي نفذت عملية فدائية ضد خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) ومشاركته في هجوم دولة الاحتلال التركي ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع عام 1992.

قاتلت الشهيدة بيريتان حتى الرصاصة الأخيرة وبعد نفاذ ذخيرتها ولئلا تقع أسيرة في يد قوات الديمقراطي الكردستاني ألقت بنفسها من أعلى قمة جبل بمنطقة خاكورك في باشور (جنوب كردستان).

قامشلو

وإحياءً لذكرى استشهادها، نظم مؤتمر ستار، اليوم الثلاثاء، مسيرة حاشدة في مدينة قامشلو شارك فيها المئات من الأهالي وعضوات التنظيمات النسائية وأعضاء وعضوات حزب الاتحاد الديمقراطي، ومؤسسات المجتمع المدني.

انطلقت المسيرة من حي الكورنيش الواقع في الجهة الشرقية لمدينة قامشلو، وسط رفع المشاركين صور القائد عبد الله أوجلان والشهيدة بيريتان وصور شهداء الهجوم الكيماوي الـ17، وهم يرددون هتافات تحيي مقاومة الشهيدة بيريتان.

ولدى وصولهم إلى أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في قامشلو، أمل شمدين، كلمة قالت فيها: "خرجنا اليوم في مسيرة ليست فقط من أجل إحياء ذكرى استشهاد المناضلة بيريتان، وإنما أيضاً لإيصال رسالة إلى الأنظمة الفاشية والمستبدة التي تعتاش على دماء الشعوب، بأننا مستمرون بالسير على نهج العدالة والمساواة والمقاومة حتى تحقيق الحرية والحياة الكريمة التي رسمتها الشهيدتين بيريتان وزيلان وآلاف المناضلات الأخريات".

وذكرت أمل "منذ قرابة شهر استذكرنا الشهيدة هفرين خلف التي أصبحت مثالاً للمرأة الكردية السياسية، وأيضاً في روجهلات كردستان أصبحت جينا أميني شرارة لاندلاع ثورة المرأة في روجهلات وصدحت أصوات الاحتجاجات في العالم، هؤلاء هن نساء كردستان والشرق الأوسط اللواتي يخلقن الحياة الحرة الكريمة من التضحيات الكبيرة".

وأشارت إلى استهداف دولة الاحتلال التركي لرياديات الثورة، قائلةً: "عشر سنوات والاحتلال التركي يستهدف القياديات والمناضلات اللواتي حققن إنجازات عظيمة على مدار ثورة روج آفا، وكن صاحبات تاريخ عريق من النضال ضد الإرهاب، فدولة الاحتلال تعلم جيداً بأن الثورة مستمرة بطليعة المرأة لذلك تكون الأكثر استهدافاً".

مؤكدة في ختام حديثها "لن نترك أرضنا ودماء أبنائنا وبناتنا يذهب سدى، فلا حكم يدوم ولا ظلم يدوم، والنصر حليفنا لا محال".

بدورها، أشارت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة لشمال وشرق سوريا، ريم دادا، إلى أنه لذكرى استشهاد المقاتلة بيريتان، "أثر كبير على ثورتنا، ففي مثل هذا اليوم وقبل 30 عاماً تأسس جيش المرأة، وأصبحت ذات قوة عسكرية خاصة بها"، مؤكدة "يعتبر اليوم من الأيام العظيمة في تاريخ مسيرة المرأة ونضالها من أجل الحرية".

ونوهت ريم إلى سعي الاحتلال التركي للنيل من قوات الكريلا وذلك باستخدام شتى أنواع الأسلحة المتطورة والكيماوية المحظورة، قائلةً: "لكن العالم يعرف بأن الكريلا هي إرادة الشعب".

عامودا

في سياق متصل، خرج أهالي ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، في مسيرة شاركت فيها المئات من الأهالي وعضوات وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، والحركات النسائية في الناحية.

انطلقت المسيرة من أمام ساحة المرأة الحرة في ناحية عامودا، وهم يرددون شعارات وهتافات تحيي مقاومة الشهيدة بيريتان والمرأة الكردية.

ورفع المشاركون في المسيرة يافطات يؤكدون رفضهم نهج الخيانة لحزب الديمقراطي الكردستاني "لا للخيانة" و "لا للاحتلال"، بالإضافة إلى رفعهم صور القائد عبد الله أوجلان والشهيدة بيريتان.

ولدى وصول المشاركين الى ساحة الشهيد جهاد الكائن وسط الناحية، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه كلمة من قبل عضوة مؤتمر ستار في ناحية عامودا، شهناز إبراهيم، أشارت فيها إلى العملية الفدائية التي قامت بها الشهيدة بيريتان (كلناز قره تاش) في الـ 25 تشرين الأول 1992، ضد خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقالت: "نرى في مقاومة الكريلا ونضالهم ضد دولة الاحتلال التركي، إحياءً لروح مقاومة الشهيدة بيريتان".

تربه سبيه

تحت شعار "على نهج الشهيدة بيريتان نناضل ضد نهج الخيانة" خرج المئات من مكونات ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو في مسيرة حاشدة لإحياء ذكرى الشهيدة كلناز قره تاش (بيريتان).

اجتمع المشاركون أمام مركز عوائل الشهداء غرب الناحية وحملوا صور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهيدة بيريتان ويافطات كتب عليها "على نهج الشهيدة بيريتان نناضل ضد خيانة البارتي الديمقراطي الكردستاني".

المتظاهرون جابوا السوق المركزي ووقفوا وسط الناحية، وهناك ألقت الإدارية في مؤتمر ستار، ميديا خليل، كلمة نوهت فيها أن المؤامرات والخيانة لا تزال مستمرة ضد شعوب المنطقة حتى اليوم.

مبينة أن الشهيدة بيريتان أصبحت رمزاً من رموز حرية المرأة ضد المؤامرات ونهج الخيانة.

وأضافت أن "خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضاً لا تزال مستمرة، ووجدنا كيف يتعاون مع الاحتلال التركي في الهجوم على مناطق الدفاع المشروع والسماح له باستخدام السلاح الكيماوي ضد الكرد وقوات الكريلا".

واختتمت كلمتها بالقول: "نحن نساء شمال وشرق سوريا نؤكد أننا ماضون على نهج الشهيدة بيريتان وسنقاوم الاحتلال ونهج الخيانة".

ديرك

في السياق، تجمّع العشرات من عضوات مؤتمر ستار ديرك في مركز دجلة للثقافة والفن؛ لاستذكار الشهيدة بيريتان في ذكرى استشهادها الـ 30.

بعد الوقوف دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشهداء، عُرض سنفزيون عن مسيرة الشهيدة بيريتان النضالية، ألقت بعده الإدارية في مؤتمر ستار في ناحية ديرك، بنفش شاهين، كلمة قالت فيها "التاريخ يعيد نفسه، وذهنية الخونة حيال ما تتعرض له الأجزاء الكردستانية، ودعمهم ومساندتهم للمحتل التركي في القصف التركي لم تتغير".

وتطرقت إلى نضال ومسيرة الشهيدة بيريتان ووقوفها في وجه الخيانة "بإرادتها الفولاذية واجهت أولئك الخونة ولم ترضَ الاستسلام حتى الرمق الأخير أمام خيانة البيشمركة".

وأشارت بنفش "أن الشهيدة بيريتان ناضلت ولم تستسلم حتى وصلت إلى مرتبة الشهادة، وكانت الشهيدة بيريتان، منذ صغرها ذات حسّ وطني، وأبت ترديد الشعارات التي فرضتها الدولة التركية الفاشية على المدارس، ولم تلتزم باللباس التي فُرضت في المدارس التركية، بل كانت تعمل عكس ما تقرره السلطات التركية آنذاك ".

وقالت بنفش "في شخص الشهيدة بيريتان، تبينت حقيقة المرأة الحرة التي رفضت الاستسلام"، مضيفة "إن الشهيدة بيريتان ألقت بنفسها من الجبل وفضلت الشهادة كي لا تقع في يد البيشمركة وتستسلم لهم، لذا فإن شهادتها صعّدت من الروح النضالية ضد الخونة والفاشية التركية، ووصلت صداها إلى العالم، وعلى هذا الأساس أصبحت المرأة الكردية مثالاً يحتذى به في العالم لنضالها وتضحياتها في جميع الميادين ووقوفها في وجه الذهنية السلطوية الذكورية".

وفي مخيم نوروز الواقع شمال شرق ناحية ديرك وقرية بروج في منطقة كوجرات، استذكر الأهالي الشهيدة بيريتان وذلك في قاعة القرية، ثم عرض سنفزيون عن مسيرتها النضالية في جبال كردستان ضمن صفوف حركة التحرر الكردستانية.

وانتهى الاستذكار بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة الحرة.

(كروب/ي م)

ANHA