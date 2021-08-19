​​​​​​​الآلاف في كوباني والحسكة يدينون الهجمات التركية على الكرد والصمت الدولي

وشارك في تظاهرة كوباني أهالي مقاطعة كوباني وممثلون عن الإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، حيث انطلقت من ساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني إلى ساحة المرأة الحرة، ردد المشاركون من خلالها شعارات تحيي مقاومة الكريلا وأهالي شنكال في مواجهة الهجمات التركية.

ولدى وصول الأهالي إلى ساحة المرأة الحرة وقفوا دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ثم ألقت رئيسة هيئة المرأة في إقليم الفرات فرياز بركل كلمة قالت فيها "إن صمت الدولة العراقية ومسعود البرزاني يجعل الشعب الشنكالي يتعرض إلى المجازر والتهجير ويستهدف الأطفال والمدنيين".

وشددت فرياز بركل بأن "على الكرد أن يتعاونوا فيما بينهم، ففي عام 2014 تعرضت شنكال إلى الاستهداف من قبل داعش واليوم وبنفس التاريخ تستهدف من قبل دولة الاحتلال التركي".

وفي الختام طالبت فرياز بركل المجتمع الدولي والحكومة العراقية أن يقوما بواجبهما الإنساني والأخلاقي حيال ما يتعرض له شعب شنكال من هجمات.

وبدوره ألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات أحمد شيخو كلمة قال فيها: "إن الاستهداف الذي تعرضت له شنكال هو هجومٌ على الإنسانية، والصمت حيال هذا الموضوع شيءٌ لا أخلاقي ولا إنساني".

وأضاف شيخو: "إن الهجوم على شنكال هو هجومٌ على آمد وهولير ومهاباد لذا يتوجب علينا ألا نظل صامتين حيال هذه الهجمات من أجل ألا يعيد التاريخ نفسه".

وفي الختام قال شيخو: "نحن لوحدنا قادرون على حماية أنفسنا ولا نعول على الخارج كما قلنا منذ بداية الثورة وحتى اليوم".

الحسكة

وتجمع الأهالي عند دوار غويران بمدينة الحسكة، رافعين صور القائد عبدالله أوجلان وأعلام مجلس عوائل الشهداء، حزب الاتحاد الديمقراطي، قوات الحماية الجوهرية، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها بالأمس داعش كان يقتل شنكال واليوم هؤلاء وعليها صور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الصمت الدولي هو الموافقة على إبادة إرادة إيزيدخان"، وسط ترديد الشعارات التي تندد بالخيانة.

وجابت المظاهرة الشارع الرئيسي المؤدي إلى قاعدة التحالف الدولي، وعند القاعدة، ألقيت عدة كلمات منها، باسم إدارة مقاطعة الحسكة ألقتها الإدارية زينب عفرين، والتي قالت في مستهل حديثها "اليوم شعبنا انتفض لأن هدف الاحتلال القضاء على شعبنا "

وأضافت زينب "اليوم جميع مكونات المنطقة سيقفون أمام الخيانة أيضاً، فالديمقراطي الكردستاني تاريخهم مليء بالخيانة والمجازر بحق أهالينا في باشور كردستان وسنفشل كافة مخططاتهم وسنرفع من وتيرة المقاومة وسنحقق النصر ولن يستطيعوا كسر إرادة الشعب الكردي".

ومن جانبه تحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي العضو رمضان فتاح، حيث أدان من خلال كلمته الهجمات البربرية على شنكال وناحية زركان.

و أشار رمضان فتاح إلى أن الدولة التركية لها تاريخ طويل في إبادة الشعوب، ولازالت تستمر في الإبادة باستهدافها المجتمع الإيزيدي.

لتنتهي بعد ذلك التظاهرة بتعالي الشعارات التي تحيي المقاومة.

(كروب/ج)

ANHA