​​​​​​​الآلاف في إقليم الجزيرة يتظاهرون ضد الهجمات التركية والصمت الدولي

وتسبّب هجومان بطائرات مسيّرة تابعة للاحتلال التركي على كوباني باستشهاد 5 أشخاص، مدنيان و3 مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطي، في الـ 20 والـ 23 من تشرين الأول الجاري على التوالي.

وفي إطار الفعاليات المنددة بالهجمات التركية على المنطقة والصمت الدولي حيالها، خرجت في الأيام القليلة الفائتة مظاهرات منددة بالهجمات التركية.

وفي هذا السياق، تظاهر الآلاف من أهالي مقاطعتي قامشلو(تربه سبيه وديرك وعامودا وتل تمر) في إقليم الجزيرة.

عامودا

ففي ناحية عامودا، انطلق العشرات من أهالي الناحية والقرى التابعة لها من ساحة المرأة، مرددين الهتافات التي تستنكر هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، وتطالب المجتمع الدولي بفرض حظر جوي عليها.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "استهداف تركيا للمدنيين جريمة بحق الإنسانية"، "روسيا دولة ضامنة في المنطقة وهي مسؤولة عن الانتهاكات التركية في عموم المنطقة".

ووقف المتظاهرون في ساحة الشهيد جهاد دقيقة صمت، وفي كلمة باسم مؤتمر ستار في ناحية عامودا، استنكرت نيروز علي هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا واستهدافه للمدنيين، وقالت: "تهديدات تركيا بشن هجمات أخرى على المنطقة هي استهداف لإرادة شعوب المنطقة بشكل مباشر، وضرب مشروع الأمة الديمقراطية الذي ترسخ في المنطقة بفضل الإدارة الذاتية".

وأكدت نيروز أن مكونات ناحية عامودا لن تقف مكتوفة الأيدي، وستتصدى لهجمات المحتل التركي بالوقوف إلى جانب مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، وتابعت: "على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته وفرض حظر جوي على المنطقة للحد من قصف تركيا للمدنيين".

ديرك

وفي السياق ذاته، انطلق العشرات من أهالي ناحية ديرك من ساحة آزادي، مرددين هتافات "لا لهجمات الاحتلال التركي على المنطقة"، يجب وضع حد لانتهاكات تركيا بحق المدنيين"، "يسقط أردوغان".

وتوقف المتظاهرون في ساحة الشهداء، وهناك ألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي حسن حمزة كلمة، قال فيها "تركيا تحيك مؤامرات ومخططات ضد شمال وشرق سوريا من أجل ضرب مشروع الأمة الديمقراطية"، وأكد "ولكننا سنستمر بمقاومتنا في وجه كافة المخططات والهجمات".

تربه سبيه

وفي ناحية تربه سبيه، تظاهر العشرات من أبناء الناحية للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

وانطلق المتظاهرون من أمام المجمع التربوي الواقع في الجهة الشرقية من الناحية، رافعين لافتات تدعو إلى إيقاف الهجمات التركية على المنطقة، وتؤكد على النضال في وجه كافة الهجمات.

وتوقفت المظاهرة أمام خيمة عزاء الشهيدين هيفيدار تربه سبيه وفيصل أوسي، لينضم المتظاهرون إلى المراسم الغيابية للشهيدين.

تل تمر

خرج المئات من أهالي ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة، في تظاهرة للتنديد بالهجمات التركية على المنطقة، وطالبوا القوى الدولية بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا.

وانطلقت التظاهرة من أمام مجلس عوائل الشهداء في مركز الناحية، ورفع خلالها المتظاهرون صور أطفال قضوا في الهجمات التركية على المنطقة وأعلام بعض الأحزاب والمنظمات السياسية والمدنية.

ورددوا هتافات منددة بالاحتلال التركي وبالخيانة، ودعوا المجتمع الدولي إلى أداء واجباته تجاه المنطقة، وفرض حظر جوي لردع الهجمات التركية.

وعند وصول المتظاهرين إلى نهاية شارع فلسطين تحولت التظاهرة إلى تجمّع جماهيري، بدأ بالوقوف دقيقة صمت. ألقى بعدها، محمد سعيد شيخموس، كلمة باسم إدارة ناحية تل تمر قال فيها "منذ عشرة أعوام ونحن أهالي تل تمر بمختلف المكونات نتعرض للهجمات، لقد أصبحت هذه المدينة قلعة للصمود".

ولفت شيخموس إلى الخروقات التركية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار "كانت هناك اتفاقات وقوى ضامنة لوقف إطلاق النار، بعد احتلال مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، لكن الاحتلال لم يلتزم بهذه الاتفاقات، وهجماته مستمرة على قرانا".

وأضاف "لجأ الاحتلال التركي إلى استخدام الطائرات، واستهداف الشخصيات المدنية والاجتماعية والعسكرية، عندما فشل في النيل من هذا الشعب، والآن يحاول الاحتلال زعزعة أمن مدينة كوباني المقاومة، التي صمدت أمام داعش، وانتصرت، من خلال المسيّرات التي تستهدف المدينة وسكانها لنشر الخوف والرعب في نفوسهم".

وطالب شيخموس "القوى الفاعلة في سوريا والتحالف الدولي بإيقاف هجمات الاحتلال الجوية على المنطقة.

(كروب/م)

ANHA