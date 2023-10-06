​​​​​​​الآلاف في إقليم الجزيرة ينددون بهجمات الاحتلال ويؤكدون على النضال والمقاومة

عبّر الآلاف من أهالي إقليم الجزيرة عن استنكارهم لهجمات الاحتلال التركي وتأكيدهم على مواصلة النضال والمقاومة، عبر فعاليات مختلفة.

تربه سبيه

خرج المئات من أهالي ناحية تربه سبية اليوم، في مظاهرة رافضة لهجمات دولة الاحتلال التركي على مدن شمال وشرق سوريا، أكدوا خلالها على الاستمرار في المقاومة ضد كافة الهجمات.

المتظاهرون ومن كافة المكونات، العرب والكرد والسريان، اجتمعوا أمام مجلس الناحية وتوجهوا نحو السوق المركزي ونددوا بالهجمات التي تطال المنشآت الحيوية والخدمية في المنطقة وتهدف لزعزعة الأمن والاستقرار وأكد على مواصلة النضال والمقاومة.

وتوقف المتظاهرون وسط السوق المركزي، وهناك ألقى عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي سليمان عرب كلمة، أشار فيها إلى أن دولة الاحتلال التركي تستهدف البنى التحتية وسبل العيش للضغط على شعب المنطقة بعد أن فشلت سياساتها الأخيرة بإثارة الفتن بين المكونات كما حصل مؤخراً في دير الزور.

وأكد سليمان عرب أن مقاومة شمال وشرق سوريا أقوى من كافة هذه السياسات والممارسات وجرائم الحرب وإرهاب الدولة الذي تقوم به دولة الاحتلال التركي، مطالباً حكومة دمشق والقوى الدولية بموقف واضح حيال هذه الجرائم.

جل آغا

وفي ناحية جل آغا تجمّع أهالي الناحية والبلدات والقرى التابعة لها في الجهة الجنوبية للناحية للمشاركة في مظاهرة منددة للهجمات التركية الوحشية التي طالت المنشآت الحيوية في جميع مناطق شمال وشرق سوريا.

رفع المتظاهرون أعلام قوات الحماية الجوهرية ولافتات كتب عليها "الفاشية التركية هي تهديد على الأمن العالمي فلنقف معاً ضد الإرهاب" و"دماء شهدائنا وصرخات أطفالنا ستحاسبكم" وسط ترديد شعارات "لا للاحتلال التركي"، "أردوغان قاتل"، و"تحيا مقاومة الشعوب"، "كلنا قسد".

جاب المتظاهرون الشارع العام للناحية وفي ساحة الشهيد معصوم تحولت إلى وقفة احتجاجية.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى الرئيس المشترك لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في جل آغا عبد السلام عباس، استذكر فيها الشهداء.

وطالب عبد السلام "شعب المنطقة بالتكاتف ورص الصفوف في وجه كل من يحاول استهداف مكتسبات ثورتنا، وقال "مهما حاولت تركيا فلن تستطيع النيل من إرادة الشعوب المستعدة في كل ثانية بأن تضحي في سبيل حريتها وحماية مشروعها الديمقراطي بكل ما تملك".

تل حميس

وفي الصدد، شارك المئات من أهالي ناحية تل حميس، في مظاهرة حاشدة للتنديد بهجمات الاحتلال التركي. جابت شوارع الناحية وصولاً إلى دوار النيابة وسط الناحية، ثم وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى بعده الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل حميس محمد الشمري، كلمة شجب فيها الهجمات التركية الإرهابية اليومية على شمال وشرق سوريا.

وأكد الشمري وحشية الاحتلال التركي في استهداف جميع المرافق والبنية التحتية من كهرباء وآبار نفط بقوله "هذه الاستهدافات هي دليل على أن الذهنية الفاشية التركية العدوانية هدفها إبادة شعب المنطقة وخلق حالة عدم استقرار فيها وإيجاد حالة من الشرخ بين المكونات، ولكن يصعب نجاح مخططاتها".

وناشد الشمري في الختام "المجتمع الدولي أن يدرك جيداً مدى خطورة الهجمات التركية على مناطقنا وخاصة المناطق المحاذية لتركيا والتي تضم مخيمات للنازحين من المناطق السورية".

تل تمر

خرج أهالي ناحية تل تمر في مظاهرة جماهيرية استنكاراً لتصعيد الاحتلال التركي هجماته على شمال وشرق سوريا، مستخدماً الطائرات الحربية والمسيّرة.

وانطلق المتظاهرون من أمام مجلس عوائل الشهداء، وجابوا الشوارع الرئيسة، وسط هتافات "لا للاحتلال التركي"، "يسقط أردوغان"، رافعين يافطات كتب عليها "لا لإرهاب أردوغان".

وعند وصول المتظاهرون إلى دوار قنديل، تحولت المظاهرة الى وقفة احتجاجية، تخللتها كلمة باسم مجلس منطقة تل تمر من قبل الإداري في لجنة التدريب أحمد حيدر، حيّا في بدايتها أهالي شمال وشرق على صمودهم في وجه العدوان التركي، وقال: "إننا ندين ونستنكر هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وأيضاً ندين الصمت الدولي حيال هذه الهجمات.

في السياق، أصدرت مبادرة النساء يحمين كردستان ضد الاحتلال، بياناً كتابياً.

أكد البيان أن هجمات الاحتلال التركي انتهاك صارخ وعلني للقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان الدولي وأن التحالف الدولي لمحاربة داعش كان ولا يزال الشريك الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية في معركة العالم ضد داعش، وما يحدث من انتهاكات يتم على مرأى منها وبالقرب من مواقعها في سوريا، وسكوتها حيال ذلك ليس إلا دلالة على موافقتها، وقبولها للتدخل التركي في مناطق شمال شرق سوريا.

وطالب البيان التحالف الدولي بلعب الدور البارز في منع الطائرات المسيّرة التركية من دخول الأجواء السورية عامة كما طالب مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية لتوثيق الانتهاكات المرتكبة من قبل دولة الاحتلال التركي في المنطقة واتخاذ القرار بمحاكمة النظام التركي متمثلاً برئيسها أردوغان وأعضاء حكومته على ما تم من جرائم على الأرض السورية.

وانتهت المظاهرات الجماهيرية بترديد الشعارات التي تندد بهجمات الاحتلال التركي والصمت الدولي.

وادلت جمعية نودم بيان، أمام مبنى منظمة الأمم المتحدة في مدينة قامشلو، قرئ من قبل عضو الجمعية، سامي فتاح، جاء فيه " ندين في جمعية نودم الهجمات التي بدأت على شمال وشرق سوريا يوم امس، فهذه الهجمات التي تطال المناطق الآهلة بالسكان من نساء وأطفال تسفر عن فقدان العديد من الأشخاص لحياتهم، وشُوهد في مناطقنا مؤخّراً تعرّض المواقع الحيويّة المدنيّة كصوامع الحبوب، المرافق الخدميّة، محطّات الكهرباء وآبار النفط والعديد من المواقع الأخرى في شمال شورق سوريا لقصفٍ جوّي بالطائرات المسيّرة، وهو ما أسفر عن وقوع خسائر بشريّة وماديّة عديدة.

وكما نعلم، هناك الآلاف من الأشخاص من ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعنا، وأكثر من يعاني في هذه الهجمات هم هؤلاء الأشخاص والأطفال من ذوي الإعاقة، فالهجمات اليوميّة والنزوح الناجم عنها ينعكس على حياتهم وصحّتهم ونفسيتهم سلباً، وهذه الهجمات التي تتعرّض لها مناطق شمال وشرق سوريا، تحدث أمام أنظار العالم أجمع، لكنّ الصمت العالمي حيالها يدفع الدولة التركيّة الفاشيّة إلى تكثيف هجماتها أكثر.

هذا وتلتزم كافة منظمات حقوق الإنسان الدوليّة، منظمات حماية المعاقين والأطفال والإنسان الصمت حيال هذه الهجمات، ونحن ندعو هذه المنظمات التي تزعم أنّها تحمي حقوق الإنسان، إلى تولّي مسؤولياتها ورفع صوتها عالياً في وجه ممارسات الدولة التركيّة ورفض هذه الهجمات، فإنقاذ حياة كل شخص معاق هي مسؤوليّة كلّ إنسان".

(كروب)

ANHA