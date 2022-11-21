وتجمّع الآلاف من أهالي إقليم الفرات في ساحة المرأة الحرة وسط مدينة كوباني؛ للمشاركة في المظاهرة المنددة بالهجمات التركية على شمال وشرق سوريا.

ورفع المتظاهرون صور مراسل وكالتنا الشهيد عصام عبد الله، والشهداء الذين استشهدوا جراء قصف المحتل التركي على مدينة ديرك، مرددين شعار "المقاومة هي الحياة".

وبعد وصول المتظاهرين إلى ساحة الشهيد عكيد، وقفوا دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ألقت بعده الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عائشة أفندي، كلمة مجّدت فيها الشهداء، ومقاومة الأهالي في وجه هجمات المحتل التركي.

وقالت عائشة "اليوم، وفي كل بقعة من شمال وشرق سوريا هناك شعب مقاوِم، يقاوم المحتلين سعياً للحرية، وفي المقابل هناك محتل يحاول كسر إرادته بشتى الطرق، وما حصل يوم أمس، لا يخفى على أحد، فهذه ليست المرة الأولى التي تُرتكب فيها المجازر ويُنتهك فيه القانون الذي يدّعي أنه يحمي حقوق الإنسان من قبل دولة الاحتلال التركي".

وأضافت "نحن اليوم، أقوى من ذي قبل ولا نخشى أحداً ولا نسند ظهورنا لأحد، فقوتنا شعبنا وقواتنا وشهداؤنا ودموع أبناء الشهداء الذين ضحوا بأغلى ما يملكون كي نحيا بأمن وأمان، الذين حرموا أبناءهم من كل شيء من أجلنا وكي لا تُدنّس أرضنا".

وفي ختام كلمتها، جددت عائشة أفندي عهدها للشهداء وأبنائهم "بتصعيد النضال في وجه المحتل التركي، وكل من يحاول تدنيس هذه الأرض أو يفكر في احتلالها، وأكدت أنهم سيقاومون دولة الاحتلال التركي حتى آخر قطرة دم في أجسادهم".

لتنتهي المظاهرة على وقع شعار "الموت للفاشية التركية والنصر لقواتنا".

(ن ك/د)

ANHA