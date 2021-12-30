​​​​​​​الآلاف في إقليم عفرين يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدة نوجيان أوجلان

نصب مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين خيمة عزاء لذوي الشهيدة نوجيان أوجلان، الاسم الحقيقي أمينة محمد، التي استشهدت جراء استهداف طائرة مسيّرة للاحتلال التركي منزلاً شرق مدينة كوباني، مع أربعة من رفاقها.

وتجمّع أهالي إقليم عفرين في مخيم سردم الواقع في قرية تل سوسن بمقاطعة الشهباء، حيث زُيّنت الخيمة بصور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء، وأعلام مجلس عوائل الشهداء وحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ثم قدم الإداري في مجلس عوائل الشهداء لمخيم سردم، محمد حسين العزاء لذوي الشهيدة وقال: "ننحني إجلالاً لجميع شهداء الحرية الذين ضحوا بأرواحهم، ونرى في شخص الشهيدة نوجيان جميع شهدائنا".

وأشار محمد حسين إلى جرائم الاحتلال التركي التي طالت الشعوب التي تطالب بالحرية والديمقراطية والشعب الكردي بشكل خاص، قائلاً: "لن ننسى مجزرة روبوسكي عام 2011، عندما استهدف الاحتلال التركي أهلنا في قرية روبوسكي، والآن، تعاد هذه الجرائم في شمال وشرق سوريا أيضاً"

واستنكرت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة لإقليم عفرين، ريم دادا، قصف الاحتلال بطائراته المسيّرة على الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة قائلة: "إن الهدف من استهداف دولة الاحتلال للشبيبة هو إضعاف إرادتهم، لكن لا يعلمون أننا على نهج الشهيدة فيان ونوجيان سنرفع من وتيرة المقاومة والنضال".

ومن جانبه، أوضح الإداري في مجلس مخيم سردم، رشيد قبلان "أن هذه الثورة ارتوت بدماء الشهداء، ولن نسمح للدول السلطوية بالنيل من ثورتنا التي تنادي بالحرية والديمقراطية"

وأكدت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مخيم سردم، حسنة حسين، أن "ثورتنا بُنيت بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، فضحى الآلاف من شهدائنا في سبيل العيش بكرامة وحرية".

وبعدها قرئت وثيقة الشهيدة نوجيان أوجلان من قبل العضو في لجنة تدريب المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين، محمد مصطفى، وسُلمت لذويها.

وانتهت المراسم بترديد الأهالي شعارات تمجد الشهداء وتحيي مقاومة كوباني والشبيبة الثورية السورية.

(م)

ANHA