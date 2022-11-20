​​​​​​​الآلاف في إقليم عفرين ومنبج وحلب ينددون بهجمات دولة الاحتلال ويؤكدون مواصلة المقاومة

تجمّع أهالي إقليم عفرين اليوم، على الطريق الواصل بين قرية بابنس وناحية الأحداث، للخروج في مظاهرة للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على المنطقة، وهم حاملون صور ضحايا المجازر التي ارتكبها الاحتلال التركي بحق الأطفال والمواطنين، ويافطات كتب عليها "الدولة التركية تمارس الإرهاب وتدعمه"، "بمقاومة المرأة الحرة سندحر خط الخيانة"،" "الموت والعار للخيانة، تحيا وحدة الكرد"، "كفى للاحتلال حان وقت حماية الثورة"، "بروح القديسات والمناضلات وشعب عفرين سنحرر عفرين".

وانطلقت المظاهرة بترديد الشعارات التي تستنكر هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، ولدى وصولها إلى ساحة السواقة الواقعة في ناحية فافين، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين بكر علو كلمة قال فيها "أن المسرحية التي ألفها الاحتلال التركي قبل أسبوع في حي تقسيم بمدينة إسطنبول، واتهام قوات سوريا الديمقراطية هي دليل واضح على إفلاسه في مخططاته".

من جانبها، أكدت العضوة في مجلس مقاطعة الشهباء، فاطمة جمو على تمسك الشعب بالمقاومة ضد هجمات الإبادة والمخططات الاحتلالية".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشعب، وتندد بهجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي.

منبج

من جانبهم، خرج أهالي مدينة منبج في مظاهرة بمشاركة أعضاء مؤسسات الإدارة المدنية الديمقراطية، والقائد العام لمجلس منبج العسكري محمد مصطفى، والناطق باسم المجلس شرفان درويش، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية والعشائر العربية في المدينة.

وحمل المشاركون يافطات كتب عليها "بوحدة الشعوب سنتنصر على الاحتلال التركي، أردوغان يحرق المدنيين بالفوسفور والنابالم، بتوحدنا انتصرنا.. سنقاوم لنحمي مكتسباتنا، لا للاحتلال التركي".

وتحولت المظاهرة في شارع الوادي إلى وقفة احتجاجية، تخللها إلقاء الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة المدينة الديمقراطية لمدينة منبج وريفها نزيفة خلو كلمة، أكدت خلالها رفض الإدارة وأهالي مدينة منبج هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، واستهداف مراسلي الوسائل الإعلامية الذين يكشفون جرائمها وارتكابها للمجازر بحق الشعوب الآمنة".

من جانبه، ألقى الناطق باسم مجلس منبج العسكري، شرفان درويش كلمة أكد فيها:" أن شعب شمال وشرق سوريا لن يهاب هجمات دولة الاحتلال التركي، ولن يرضخ لها، لأنه صاحب إرادة حرة".

وتوعد شرفان درويش جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، قائلاً "رسالتنا واضحة نحن أصحاب الأرض والحق، ولن نرضى أن يرتكب الاحتلال التركي مجازر بحق شعبنا وأهلنا"، مؤكداً أنهم سينتقمون للشهداء.

حلب

كما خرج أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مظاهرة تنديداً بهجمات الاحتلال التركي أكدوا على المقاومة وتحرير المناطق المحتلة وذلك تحت شعار "سنرفع وتيرة المقاومة والنضال أمام الهجمات الوحشية والإبادة".

وانطلقت المظاهرة من أمام قبو ياسين في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في حلب، وجابت شوارع الحي الرئيسية وسط ترديد الشعارات التي تدين هجمات الاحتلال التركي على مناطق روج آفا، وتُحيي مقاومة قسد ووحدات حماية الشعب والمرأة والأهالي، وصولاً إلى ساحة الشهيدة دستينا الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، ثم وقف المشاركون دقيقة صمت وألقت آمنة خضرو منسقية مؤتمر ستار كلمة أكدت فيها "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هجمات الاحتلال التركي".

نوهت آمنة لمصدر قوة الاحتلال التركي في شن هجماتها على مناطق روج افا وقالت: "الاحتلال التركي يستغل صمت المجتمع الدولي وهذا ما يدفعها أكثر في شن هجمات على مناطقنا".

بدوره، قال الإداري في مجلس روبار قامشلو، بدران حمو: "مرة أخرى الاحتلال التركي وبكامل قوته يشن هجمات على مناطق روج آفا بهدف احتلال المزيد من مناطقنا، وخلق شرخ وتقسيم بين الكرد والمكونات الأخرى".

وشدد "لن نسمح للاحتلال التركي بالتمادي أكثر، فإرادتنا قوية وسنفشل مخططاتها الاستعمارية، من خلال رفع وتيرة نضالنا على أسس حرب الشعب الثوري حتى تحقيق النصر وتحرير المناطق المحتلة".

(كروب/ف)

ANHA