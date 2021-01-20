تجمّع اليوم الآلاف من أهالي عفرين المُهجّرين إلى جانب أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب أمام قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، رافعين أغصان الزيتون واسم عفرين باللغة الكردية مكتوب بأغصان الزيتون، وصور شهداء مقاومة العصر.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها (بالإرادة والفكر الحر سنجعل 2021 عام الانتصارات وتحرير عفرين، عهدًا علينا إسقاط الفاشية وتحرير عفرين، لن يدوم احتلال الدولة التركية ومرتزقتها لعفرين...عفرين لنا، عفرين لنا، الموت للاحتلال التركي).

وانطلقت التظاهرة بدق الطبول وترديد الشعارات التي تتعهد باستكمال عمليات التحرير، لتجوب عددًا من شوارع حي الشيخ مقصود، وصولًا إلى ساحة الشهيدة دستينا الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

وبعد التوقف دقيقة صمت، ألقيت كلمتان من قبل كل من الرئيس المشترك للمجلس العام محمد شيخو وعضوة مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية فاطمة حسينو.

شيخو أكد خلال كلمته أنهم لا يعوّلون على أحد سوى القوات التي تتشكل من أبنائهم المناضلين، من قوات تحرير عفرين وقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب.

ونوه شيخو إلى أن "النصر بات قريبًا أكثر من أي وقت مضى، لأن الوقت قد حان لإعلان الانتفاض في وجه الاحتلال التركي، وردّه على أعقابه ومحاسبته على جرائمه".

من جهتها، قالت فاطمة حسينو " هدفنا هو توحيد الجهود لدرء خطر الاحتلال التركي وحماية شعوبنا من جرائمه".

ودعت فاطمة مُهجّري عفرن إلى مواصلة النضال حتى تحرير عفرين من المحتلين.

(م ع/م)

ANHA