​​​​​​​الآلاف في عين عيسى يتظاهرون ضد الهجمات التركية ويؤكدون استعدادهم لمقاومتها

وشارك في المظاهرة التي انطلقت من دوار الانضباط العسكري باتجاه دوار البلدية، الآلاف من أهالي ناحية عين عيسى وريفها، بالإضافة إلى المئات من مهجّري مقاطعة كري سبي.

وحمل المشاركون يافطات كتب عليها "بالنضال ومقاومة الشعوب الثورية.. سوف ندحر الخيانة والفاشية"، "المقاومة عنواننا والحرية حقنا والمشروع مطلبنا"، "بمكافحتنا وإصرارنا مع رفاقنا في عين عيسى حتماً سننتصر"، بالإضافة إلى رفعهم صور الشهداء والقائد عبد الله أوجلان، وأعلام قوات سوريا الديمقراطية.

وردد المتظاهرون خلال مسيرهم شعارات تندد بالتهديدات التركية وتنعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقاتل، وتحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية.

وعند وصول المظاهرة إلى دوار البلدية في وسط الناحية، ألقت المتحدثة باسم عوائل الشهداء، عائشة أفندي، كلمةً نددت فيها بالتهديدات التركية على شمال وشرق سوريا.

وأدانت صمت "الضامن الروسي" وحكومة دمشق على صمتهما وتخاذلهما، إزاء التهديدات التركية المستمرة على شعب شمال وشرق سوريا.

وعوّلت على مقاومة شعب المنطقة وقواته المتمثلة بقوات سوريا الديمقراطية وقدرته على مجابهة التهديدات التركية والذود عن أراضي المنطقة.

فيما أكد الناطق باسم لجنة الثقافة بمقاطعة كري سبي، فواز العلي، أنهم شعب متضامن ومتكاتف، وأضاف: "سنلحق الهزيمة بأي عدوان على أراضينا، وسنسقط كافة المؤامرات التي تستهدف احتلال مناطقنا".

وشدد على قدرة أبناء المنطقة بتكاتفهم وتضامنهم، على صد أي عدوان تركي جديد على شمال وشرق سوريا.

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي قوات سوريا الديمقراطية وتحيي الشهيد والشهادة.

(ج)

ANHA