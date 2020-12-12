​​​​​​​الآلاف في عين عيسى ينددون بالصمت الدولي حيال الهجمات التركية ويؤكدون دعمهم لقسد

وتجمّع الآلاف عند دوار البلدية وسط ناحية عين عيسى وخرجوا في مظاهرة راجلة باتجاه القاعدة الروسية في الناحية رافعين شعارات تندد بالاحتلال التركي، وتحيي الشهداء ومقاومة قسد في وجه المحتل.

وحمل المشاركون خلال المظاهرة لافتات كتب عليها "لا للاحتلال التركي، نعم لحماية المكتسبات، كفى لاحتلال تل أبيض، نريد العيش بسلام"، بالإضافة إلى صور الشهداء وأعلام قوات سوريا الديمقراطية وحزب سوريا المستقبل، وحركة الشبيبة الثورية.

وعند الوصول إلى القاعدة الروسية، ألقى الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي حميد العبد كلمة قال فيها: "تجمُّعنا هذا للتنديد بصمت المجتمع الدولي والضامن الروسي إزاء ما تتعرض له ناحية عين عيسى من هجمات متكررة من قبل المحتل التركي دون رادع من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدولية، وخصوصًا الضامن الروسي الذي تعهد بوقف الهجمات التي تتكرر بين الحين والآخر من قبل المحتل التركي ومرتزقته على الناحية".

وحيا العبد مقاومة قوات سوريا الديمقراطية وبسالتها في الدفاع عن الناحية في وجه الهجمات التركية عليها.

في حين أكد الشيخ محمد السوعان الذي ألقى كلمة باسم عشائر الرقة أن "كافة الأهالي يساندون مقاومة قوات سوريا الديمقراطية ويقفون معها في وجه الهجمات الأخيرة"، لافتًا إلى أن "هذه الوقفة أبرز دليل على تكاتف شعوبنا وموقفها الرافض للعدوان والاحتلال الذي يقوده حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان".

فيما أشار الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات محمد شاهين إلى أن "شعوب المنطقة قدّمت آلاف الشهداء لتحقيق النصر والتحرر من الاستبداد الذي يريده أردوغان لشعوبنا، في ظل صمت المجتمع الدولي على انتهاكاته".

وأردف خلال كلمة ألقاها في المظاهرة: "إن وجود المحتل التركي على الأرض السورية غير شرعي والشعوب السورية هي التي تقرر مصيرها بنفسها".

وفي ختام المظاهرة ردد المتظاهرون شعارات تؤكد على وحدة السوريين أرضًا وشعبًا، وتندد بالهجمات التركية، وتحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية.

(ج)

ANHA