​​​​​​​الآلاف في الطبقة يتظاهرون ضد هجمات الاحتلال التركي وينددون بالصمت الدولي إزاءها

انطلق الآلاف من أهالي مدينة الطبقة وريفها وممثلين عن الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية وحركة الشبيبة الثورية السورية ومكاتب ولجان المرأة وشيوخ ووجهاء عشائر المنطقة، في مظاهرة حاشدة من أمام مكتب تجمّع نساء زنوبيا وسط المدينة، رافعين يافطات كتب عليها "روسيا وأمريكا كفوا عن صمتكم حيال الجرائم الدولة التركية، سيكلفكم الصمت محاسبة التاريخ والإنسانية"، "لترقد روح الشهداء بسلام سننتقم لهم"، وأعلام حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة والأحزاب السياسية وعوائل الشهداء، مرددين هتافات تندد بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

ولدى وصول المتظاهرين إلى الحي الثالث في مدينة الطبقة وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم أدلي ببيان إلى الرأي العام باسم الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، قرئ من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي، هدى العوان، جاء في مستهله:

"مدينة الطبقة التي أبت إلا أن تنتفض في وجه الإرهاب وأن تملأ سماءها برائحة دماء الشهداء لنعيش بحرية وسلام، فاليوم نقف وقفة واحدة إلى جانب قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية الباسلة التي سطّرت أروع ملاحم البطولات على الجبهات فالمقاومة واجب علينا وشرف لنا وليست حكراً على أحد، فهي ملك للجميع".

وتابع البيان "اجتمعنا اليوم لنؤكد للعالم أن المقاومة هي السلاح الذي انتصرت به الشعوب الديمقراطية، لأن ليس هناك شيء يمكنه مقاومة الإرادة البشرية المستعدة للتضحية من أجل الوصول إلى أهدافها، فالمقاومة مفهوم إنساني وحق مشروع بالقوانين والأنظمة العالمية".

أوضح البيان "أن امتلاك الشعب للوعي والرؤية المتماسكة والبنية التنظيمية المؤمنة بالفكر الديمقراطي سوف توجه رسالة إلى العدو والمتربصين بنا، بأننا قادرون على المضي إلى الأمام رغم التحديات، فالتكاتف الحقيقي من قبل الشعب والإدارة الذاتية كان خير دليل على ذلك ورسالة واضحة إلى المحتل التركي وأعوانه".

شجب البيان العدوان التركي الإرهابي وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي وبشكل عاجل ليتحمّل مسؤولياته تجاه اعتداءات الدولة التركية.

طالب البيان في ختامه "جميع شعوب العالم بفضح جرائم الاحتلال التركي وسياسته وضرورة التعبير عن مواقفهم جراء ما يجري للسوريين في شمال وشرق سوريا".

وفي ختام المظاهرة، هتف المتظاهرون بعبارات تحيي مقاومة الكريلا والقائد عبد الله أوجلان وتدين هجمات الاحتلال التركي الغاشم على شمال وشرق سوريا.

(س ك/خ)

ANHA