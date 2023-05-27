​​​​​​​الآلاف في الشهباء يطالبون بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان

تجمّع الآلاف من مهجّري عفرين وسكان مقاطعة الشهباء وأعضاء المؤسسات والاتحادات والمجالس المدنية، وممثلي الأحزاب السياسية في مقاطعة عفرين والشهباء، عند مفرق مخيم سردم التابع لناحية الأحداث، للخروج في مظاهرة مطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

وانطلقت المظاهرة من المفرق باتجاه حديقة 4 نيسان الواقعة في قرية معراته التابعة لناحية الأحداث في الشهباء.

رفع خلالها المتظاهرون صور القائد ويافطات كتب عليها "بثورة المرأة سنحطم العزلة ونحرر القائد"، و"حان وقت الحرية"، و "لا حياة بدون القائد آبو"، ورددوا شعارات تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان وتندد بالعزلة المفروضة عليه.

مع وصول المظاهرة إلى ساحة حديقة 4 نيسان، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار لمقاطعة عفرين والشهباء، برجين عفرين، كلمة أوضحت من خلالها: "نعلن انتهاءنا من توزيع البروشورات المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، قائد الإنسانية والسلام، الذي تُفرض عليه العزلة لأنه يطالب بحقوقه وحقوق شعبه".

وأكدت برجين عفرين: "العزلة المفروضة على القائد ليست سوى سياسة؛ لفصل القائد عن الشعب الذي يرتبط به بأقوى الارتباطات، ولطالما كان في الساحات والميادين للمطالبة برفع العزلة عنه وتحريره جسدياً".

وأشارت برجين عفرين إلى أن: "تركيا والدول الرأسمالية تعلم أن فكر القائد آبو مبني على إنهاء كافة الصراعات والأزمات العالقة في الشرق الأوسط، لذا تسعى إلى فرض العزلة عليه كيلا يتمكن من تمرير الحلول إلينا، لكسر سياستها ومخططاتها الهادفة إلى إبعاد الإنسان عن جوهره، وتعميق الأزمات في المنطقة".

وأكدت برجين عفرين أن نساء مقاطعة عفرين والشهباء ماضون على نهج القائد عبد الله أوجلان وفلسفته، ولن يتخلين عن فعاليتهن المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

من جانبها، نددت الإدارية في حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة بمقاطعة عفرين والشهباء، شيرين رشيد، بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأكدت أن: "الاحتلال التركي يسعى من خلال فرض العزلة على القائد إبعاد الشعب عن القائد، عبر خلق مؤامرات ضد الشعب في عموم كردستان وخاصة الكرد، وهذا ما رأيناه خلال الأيام الماضية حينما طوق الجيش العراقي بالتنسيق مع الاحتلال التركي مخيم مخمور الذي يقطن فيه أكثر من 12 ألف مهجّر من باكور كردستان، إضافة إلى شن هجمات مستمرة على الشعب في مقاطعة الشهباء ومناطق شمال وشرق سوريا وجبال كردستان".

وشددت شرين رشيد: "نحن نساء عفرين والشهباء سنمضي على نهج القائد آبو حتى تحقيق حريته الجسدية".

وانتهت المظاهرة بترديد "يعيش القائد آبو"

(آ ر/س ر)

ANHA