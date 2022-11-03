​​​​​​​الأعلى منذ 1997.. ارتفاع معدّل التضخم في تركيا إلى 85,5% في تشرين الأول

وصل معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 85,51 في المئة في تشرين الأول في أعلى مستوى له منذ العام 1997، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس.

بينما ترفع المصارف المركزية في أنحاء العالم معدلات الفائدة في مسعى للسيطرة على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، عارضت تركيا الاتجاه العالمي، وشدد أردوغان على أن معدلات الفائدة المرتفعة هي "أكبر عدو" له.

والشهر الماضي، خفّض المصرف المركزي التركي معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي ليسجّل 10,5 في المئة مقارنة بـ 12 في المئة.

وبلغ معدل ارتفاع سعر السلع الاستهلاكية 83,45 في المئة في أيلول.

ويشكك العديد من الأتراك في مدى مصداقية البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة.

وبحسب دراسة شهرية، نشرها خبراء اقتصاد مستقلون من معهد ENAG التركي للأبحاث، بلغ المعدل السنوي لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 185,34 في المئة في تشرين الأول.

هذا ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن سياسيات أردوغان هذه، تساهم في إفقار المواطنين في تركيا، وتخدم المقربين وأصحاب الشركات المحسوبة على العدالة والتنمية، حيث يجني أباطرة العقارات الأموال مع انخفاض تكاليف الاقتراض وضعف الليرة، الكثير من المال، ولكن تضخم أسعار المواد الغذائية المتسارع والإيجارات المتصاعدة تضغط على الفقراء.

(م ش)