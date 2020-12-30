​​​​​​​العاهل السعودي يدعو أمير قطر إلى المشاركة في دورة مجلس التعاون الخليجي

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، أن الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، قد سلّم دعوة العاهل السعودي إلى أمير قطر للمشاركة في الدورة الـ 41 للمجلس، حسبما أفادت صحيفة عكاظ السعودية.

وسلم الحجرف الدعوة للأمير القطري، عند استقباله له بمكتبه في الديوان الأميري بقصر الدوحة، حيث أطلعه على التحضيرات الجارية لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.

ومن المزمع أن تعقد الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في السعودية برئاسة الملك سلمان وبمشاركة قادة الدول الأعضاء بتاريخ 5 كانون الثاني/ يناير القادم.

وكانت الأزمة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، قد نشبت في منتصف عام 2017، قطعت على إثرها الدول الخليجية الثلاث ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وخطوط الطيران مع قطر، واتهامها بدعم الإرهاب، فيما تواصل الولايات المتحدة والكويت مساعيها لإنهاء الأزمة.

(س ر)