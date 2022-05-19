​​​​​​​العاهل الأردني: الفراغ الذي ستتركه روسيا في سوريا ستملؤه إيران

وأضاف العاهل الأردني في مقابلة مع معهد هوفر أمس الأربعاء، أن بلاده أمام تصعيد محتمل على حدودها مع سوريا، وفق ما نقلته شبكة "العربية".

وأوضح أن "هناك تنسيقاً عربياً لإيجاد حلول لمشاكل المنطقة دون الاعتماد على أميركا لحلها"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

أتت تصريحات ملك الأردن بعد تقارير تفيد بانتشار مجموعات إيرانية في موقع استراتيجي وسط سوريا بعد انسحاب فصائل حليفة لروسيا، حيث وصلت تعزيزات ضخمة يوم الخامس من نيسان/ أبريل الماضي، من الحرس الثوري الإيراني إلى مستودعات مهين العسكرية شرق حمص، وذلك وفقاً لما أفادت به مصادر محلية لصحيفة "الشرق الأوسط".

وأضافت المعلومات أن هذه التحركات جاءت عقب عملية انسحاب كامل للقوات الروسية بما في ذلك عناصر من مجموعات "فاغنر"، ونحو 200 عنصر من "الفيلق الخامس" الموالي لروسيا، إضافة إلى أكثر من 23 آلية عسكرية وعدد من السيارات المحملة بالذخائر والمواد اللوجستية وأجهزة اتصالات.

وتابعت المصادر أن القوات المنسحبة توجهت باتجاه مطار تدمر العسكري شرق حمص، مشيرة إلى أن 5 طائرات مروحية رافقت القوات الروسية أثناء انسحابها من مستودعات مهين.

(ل د)