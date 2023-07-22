​​​​​​​العائلة الديمقراطية موضوع العدد الثاني لمجلة آفاق المرأة

وصدر العدد الثاني من مجلة "آفاق المرأة"، والذي يحكي قضايا المرأة والمجتمع ككل، أمس الجمعة (21 تموز).

وتسلط المجلة في هذا العدد الضوء على عدة نقاط هامة، حول كيفية تكوين العائلة الديمقراطية، وتؤكد أن للمرأة دور أساسي في تكوين هذه العائلة، وأنه يستحيل احترام الأسرة المتأسسة على الجهل، أي أن للأسرة دور أساسي في إعادة إنشاء الحضارة الديمقراطية.

وتشير إلى أن الاستغناء عن مبادئ الحياة الندية هو الاستغناء عن مفهوم العائلة الديمقراطية، وأن العائلة المثالية هي التي انتصرت لأجل الوصول إلى التحرر الذهني.

إلى جانب المواضيع الرئيسة التي تتناولها المجلة، هناك قسم مخصص لتحليلات القائد عبد الله أوجلان، وأقسام أخرى (آفاق فكرية وتتضمن مقالات وتحليلات للنساء من كافة المكونات عن ملف العدد - حوار العدد - رؤية سياسية - الخالدات - صدى الروح وهمسات شعرية ونشاطات وفعاليات).

ومجلة آفاق المرأة التي تصدر باللغة العربية كل شهرين، هي مجلة سياسية وفكرية وثقافية، ذات مضمون متنوع يحكي قضايا المرأة، وتُعرّف بالنساء السياسات والمناضلات والمثقفات والفنانات وجميع اللواتي يبذلن جهوداً حثيثة في سبيل إظهار حقيقة وهوية المرأة.

(س أ/ي م)

ANHA