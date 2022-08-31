​​​​​​​على وقع التوتر مع الصين.. اجتماع يجمع مستشاري الأمن القومي الأميركي والياباني والكوري الجنوبي

قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان سيلتقي مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي يومي الأربعاء والخميس في هاواي، وسط تصاعد التوترات في المنطقة بين الصين وتايوان، بحسب وكالة رويترز.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في بيان "بعد الاجتماع الثلاثي، سيزور سوليفان القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ لمناقشة تحالفاتنا للدفاع عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".

وأبحرت سفينتان حربيتان تابعتان للبحرية الأميركية عبر المياه الدولية في مضيق تايوان يوم الأحد، في أول عملية من نوعها منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان وأثارت غضب الصين التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها.

وقالت البحرية في ذلك الوقت إن العملية تظهر التزام الولايات المتحدة بإقامة منطقة المحيطين الهندي والهادئ بشكل حر ومفتوح، وإن الجيش الأميركي يحلق ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي.

وسيلتقي أمين عام أمانة الأمن القومي الياباني أكيبا تاكيو ومدير مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية كيم سونغ هان مع سوليفان في مقر القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في هونولولو.

(م ش)