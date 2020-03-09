​​​​​​​على وقع الاتهامات والتعزيزات.. اجتماع روسي تركي بشأن إدلب غداً

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم أنها ستعقد اجتماعاً مع الوفد الروسي في العاصمة التركية أنقرة، غداً، لمناقشة الأوضاع في إدلب.

ويأتي ذلك بعد إعلان روسيا وتركيا قبل أيام عن اتفاق جديد يقضي بوقف إطلاق للنار في إدلب, إلا أن الحكومة السورية اتهمت مرتزقة تركيا بخرق الاتفاق مرات عديدة.

وفي سياق متصل قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، أنه خلال ساعة واحدة أدخلت تركيا أكثر من 260 آلية عسكرية إلى إدلب, فيما بلغت عدد الآليات التركية التي دخلت إدلب منذ بدء وقف إطلاق النار600 آلية بالإضافة لمئات الجنود.

يذكر أنه خلال الشهر الماضي عقدت روسيا وتركيا ثلاث اجتماعات حول إدلب إلا أنها لم تتوصل إلى أي نتائج، وترافق ذلك مع اتهامات روسيا لتركيا بعدم الوفاء بالتزامها خلال اجتماعات سوتشي وأستانا.

(آ س)