​​​​​​​على نفقته الخاصة .. مواطن من ديرك يسعى لتجميل منطقة سويديك السياحية

تشتهر ناحية ديرك أقصى شمال وشرق سوريا بينابيعها ومناطقها السياحية الجميلة الجذابة، إذ يقصدها الكثير من أهالي المنطقة للتنزه وللترويح عن أنفسهم، ولقضاء أوقات ممتعة.

لكن القيام برحلة تنزه إلى سويديك مكللة بالمصاعب والمتاعب، إذ يشكل الطريق الرئيسي المؤدي إليها أولى هذه الصعوبات لاهترائه، لذلك يضطر أصحاب السيارات إلى اجتياز الأراضي الزراعية بدل ارتياد الطريق الآخر بسبب وجود حفر فيه.

عبد الجبار طي من أهالي ديرك، بمبادرة ذاتية منه حمل على عاتقه ترميم حوض نبع المياه في منطقة سويديك السياحية وتجميله، وتوسيع الرقعة الخضراء فيها من خلال زرع الأشجار، وإصلاح وتسوية المناطق المتضررة من الطريق المؤدي من وإلى سويديك، والذي تقدر مسافته بطول 10 كم.

تعمل عدد من الآليات الثقيلة في ترميم حوض نبع المياه. يقول طي وهو يشير نحو النبع "سنقوم بتنظيفه والعمل الآن جار على صيانة الحوض، ولإضافة الجمالية أكثر على هذه المنطقة السياحية سنقوم ببناء المسابح والحمامات، وزرع الأشجار.

حصل عبد الجبار على الموافقة من هيئة الزراعة بناحية ديرك للشروع في العمل، يقول: "سنرمم الطريق الواصل من ديرك إلى منطقة سويديك السياحية وتعبيد المناطق المتضررة بمادة الزفت. بالإضافة إلى ذلك سنعمل على توسيع الطريق، كونه أكثر الطرق السياحية استخداماً من قبل أهالي المنطقة، ونوه: "تعبيد الطريق سيخدم عدة قرى أخرى كان يعاني أهاليها من مشقة الطريق".

ولفت عبد الجبار طي إلى أنه قام بهذه المبادرة لخدمة الأجيال القادمة وشعب المنطقة، وقال: "ما قمت وأقوم به هو خدمة للناس".

وبدأ عبد الجبار طي بالعمل في المشروع في 15 آب، ومن المقرر أن ينهي المشاريع التي خطط لإنشائها خلال شهر.

(سـ)

ANHA