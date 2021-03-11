​​​​​​​على مدار ثلاثة أيام.. طائرات روسية تستهدف البادية بنحو 280 غارة جوية

وتناوبت 4 مقاتلات روسية على استهداف مناطق متفرقة من البادية السورية، ضمن مثلث حلب - حماة - الرقة، بغارات مكثفة، إذ شنت نحو 25 غارة جوية مواقع انتشار مرتزقة داعش، صباح اليوم، وفقًا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتواصل الطائرات الروسية تنفيذ غارات جوية، ضمن منطقة مثلث حلب - حماة - الرقة تستهدف مواقع وكهوف تتخذها المرتزقة كملاجئ لها، تحديدًا في بادية آثريا والرهجان بالإضافة إلى بادية الرقة وعند الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة.

وكانت الطائرات الروسية قد شنت، يوم أمس الأربعاء، نحو 55 غارة جوية، أدت إلى مقتل 12 مرتزقًا، وبهذا يرتفع تعداد القتلى إلى 43 قتيلًا، جراء أكثر من 280 غارة جوية روسية خلال 96 ساعة الفائتة، بحسب المرصد.

ويأتي التصعيد الروسي ضد داعش، نتيجة تنفيذ الأخيرة عمليات نصب كمائن وشن هجمات على مواقع قوات حكومة دمشق، حيث تشهد المناطق الخاضعة لسيطرتها نشاطًا متزايدًا لخلايا داعش النائمة.

إلى هذا، بلغت حصيلة القتلى خلال الفترة الممتدة من 24 آذار/ مارس 2019، وحتى يومنا هذا، 1354 قتيلًا من قوات الحكومة (بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة إلى 145 من المجموعات الموالية لإيران)، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لداعش، غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء، في حين قتل 841 من مرتزقة داعش خلال الفترة ذاتها.

إلى جانب ذلك، قُتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة، بالإضافة إلى مواطنة وطفلة ورجلين في هجمات لداعش على المنطقة.

(ي م)