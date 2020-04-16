​​​​​​​على خطى داعش... مرتزقة تركيا يستخدمون الأطفال في الهجمات الانتحارية

حصلت الحادثة قبل يومين في قرية الكالطة الواقعة في الريف الغربي لكري سبي/ تل أبيض، حيث انفجر طفل كان يرعى الأغنام قادماً من مناطق سيطرة الاحتلال التركي ومرتزقته بريف كري سبي صوب مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وليتحول جسده إلى أشلاء.

وعليه توجه فريق طبي برفقة قوات الأمن الداخلي إلى مكان الحادثة وبعد الكشف على أشلاء الطفل ومعاينتها، تبين أن الطفل كان يرتدي حزاماً ناسفاً انفجر به، ولتكشف التحقيقات بأن الطفل يدعى علي إيمو العبد وهو من أهالي مدينة حمص السورية، والبالغ من العمر ١٥ عاماً، كان مرتزقة تركيا قد جندوه في صفوفهم وأقدموا على إلباسه الحزام الناسف وإرساله لتفجير نفسه في مناطق سيطرة قسد، ولكن على ما يبدو أن الطفل فجر الحزام بنفسه قبل أن يصل إلى الجهة المُرسَلِ إليها.

(ل)

ANHA