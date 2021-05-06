​​​​​​​على خلفية توتر... بكين تعلّق اتفاقية اقتصادية مع استراليا

وأعلنت الصين الخميس تعليق جزء من تعاونها الاقتصادي مع استراليا وسط توتر عميق مع كانبيرا التي وصفت قرار بكين بـ "المخيّب للآمال" وكانت أعلنت الشهر الماضي أنها تريد إلغاء اتفاق بشأن مشروع "طرق الحرير" الصيني، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت وكالة التخطيط الصينية النافذة في بيان، إن هذا الموقف الاسترالي "يهدف إلى تعطيل التبادلات الطبيعية والتعاون مع الصين، في عقلية حرب باردة وتمييز عقائدي".

وقررت بكين تعليق الحوار الاقتصادي الاستراتيجي الصيني الأسترالي وجميع الأنشطة المتعلقة به إلى أجل غير مسمى، وفق البيان.

وقال وزير التجارة الأسترالي دان تيهان إن قرار بكين "مخيّب للآمال"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن كانبيرا تبقى منفتحة على الحوار رغم الخلافات.

وأضاف تيهان أن الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الصين وأستراليا الذي تم تجميده كان "منتدى مهمًّا" للدولتين للعمل على مختلف القضايا. لكنه أوضح أنه لم تجرِ مثل هذه المناقشات منذ 2017.

ويتواصل تصاعد التوتر بين البلدين منذ 2018 بسبب خلافات حول عدد متزايد من المواضيع، بدءًا بتكنولوجيا شبكة الجيل الخامس "5 جي" مرورًا باتهامات بالتجسس، وصولًا إلى ملف هونغ كونغ ومنشأ فيروس كورونا.

وفي هذا السياق المتوتر، أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية الشهر الماضي أنها بصدد إنهاء اتفاقية وقعتها ولاية فيكتوريا (جنوب شرق أستراليا) للانضمام إلى "طرق الحرير الجديدة".

وتم إطلاق هذا المشروع عام 2013 بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، ويهدف إلى تحسين الروابط التجارية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وحتى خارجها من خلال بناء موانئ وسكك حديد ومطارات ومجمعات صناعية.

(م ش)