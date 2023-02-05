​​​​​​​على خلفية مقتل مدونة عراقية... نشطاء يطالبون بتشريع قانون العنف الأسري في العراق

وأفادت وكالة روج نيوز، بأن العشرات من الناشطين والمدافعين عن حقوق المرأة، نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء العراقي؛ للمطالبة بتشريع قانون العنف الأسري.

وأشارت الوكالة إلى أن الوقفة، جاءت بعد مقتل المدونة العراقية، طيبة العلي.

ولقيت المدونة العراقية "طيبة العلي" الأسبوع الماضي مصرعها على يد والدها الذي أقدم على قتلها خنقاً في مدينة الديوانية جنوب العراق.

وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أصدرت بياناً، كشفت فيه عن ملابسات جريمة قتل المدونة، وأشارت إلى أن من قام "بهذا الفعل سلم نفسه إلى مركز الشرطة".

في حين أبدى رواد مواقع التواصل الافتراضي حزناً وغضباً؛ مما تعرضت له المدونة، وطالبوا بمحاسبة الجاني وتشريع قوانين تحمي المرأة من العنف الأسري.

(ي م)