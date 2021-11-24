​​​​​​​على خلفية مداهمة مصنع للمخدرات اشتباكات عنيفة بين مرتزقة تركيا في عفرين المحتلة

أفادت مصادر محلية من المنطقة، باندلاع اقتتال داخلي بين مرتزقة ما تسمى (العمشات والشرطة العسكرية والفيلق الثالث) على خلفية مداهمة مستودع لصناعة المخدرات والترويج لها عائد للقيادي في مرتزقة العمشات والمعروفة باسم "سلطان سليمان شاه".

وقالت المصادر إن الاشتباكات اندلعت مساء اليوم واستخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة لقذائف الآربي جي، وذلك بين الأحياء السكنية وسط أنباء عن وقوع قتلى وجرحى من كلا الطرفين.

والجدير بالذكر أن الاشتباكات مستمرة حتى هذه اللحظة مع تصاعد حدتها وسط حالة من التخوف بين المدنيين.

(ف إ)

ANHA