​​​​​​​على خلفية استهداف القوات الأمريكية هذا ما تم الاتفاق عليه بين قسد والحكومة الروسية

وأوقف ليلة أمس حاجز لقوات الحكومة السورية في ريف تل تمر دورية أمريكية في قرية منسف 6 كم شرق الناحية وأطلق الرصاص من فوقها، ليتدخل بعدها مجلس تل تمر العسكري لمنع حدوث أي اقتتال بين الطرفين.

كما عمدت قوات الحكومة السورية إلى وضع ألغام على الطريق العام، وبناءً على دعوة القوات الأمريكية تدخل المجلس العسكري لتل تمر بين الطرفين ومنع حدوث اقتتال محتمل.

وعُقد، يوم أمس الأحد، اجتماع ثلاثي بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات الروسية وقوات الحكومة السورية، في القاعدة الروسية بمحطة "المباقر".

وفي الاجتماع وحسب مصدر عسكري، أنه تم إعطاء مهلة زمنية للقوات الحكومية للخروج من قرية منسف خلال مدة أقصاها 7 أيام، بالإضافة إلى إخراج نقاطها من بين المدنيين.

وحسب مصادر من عدة قرى يوجد فيها قوات الحكومة السورية، أن تلك القوات تجبرهم على الخروج ضد الدوريات الأمريكية أثناء مرورها.

وتم إخطار القوات الحكومية بعدم التعرض لدوريات قوات سوريا الديمقراطية ضمن المنطقة، والالتزام بالاتفاق المبرم بين الطرفين بالانتشار على خطوط التماس مع قوات الاحتلال التركي ومرتزقته التي احتلت سري كانيه وريفها.

ويقول المصدر إنه تم الطلب بعدم التعرض للمدنيين في قرى الريف، والتي توجد على خطوط التماس، ويجب إخطار مكتب العلاقات في قوى الأمن الداخلي في حدوث أي مشاكل لحلها.

وأشار المصدر العسكري، إلى أن القوات الروسية أيدت القرارات التي طالبت بها قوات سوريا الديمقراطية خلال الاجتماع.

وبيّن المصدر، أن قوات الحكومة السورية حاولت التهرب من تعرضها في بعض الأحيان لقوات سوريا الديمقراطية، لكنها وافقت على كافة القرارات والاتفاقات المبرمة بينهما.

(هـ ن)

ANHA