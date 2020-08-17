​​​​​​​على خلفية التوتر.. وفد أمني مصري يصل غزة لبحث ملف التهدئة مع إسرائيل 

أفاد مراسلنا في غزة، بوصول وفد أمني مصري إلى قطاع غزة، ظهر اليوم، لمتابعة ملف التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بصفة مصر راعية لحوارات التهدئة بين الطرفين.

وذُكر أن الوفد سيجتمع بقيادة حركة حماس والفصائل، لمناقشة التصعيد الأخير مع إسرائيل، وفرض الأخيرة إجراءات تشديد الحصار على القطاع المحاصر منذ ما يزيد عن 14 عامًا.

وتشير تقديرات إلى أن الوفد الأمني المصري سيبحث عودة الهدوء إلى ما كان عليه قبل أيام، مع نقل وعود إسرائيلية بتخفيف الحصار عن غزة، وتحقيق شروط التهدئة المتمثلة بالسماح للمشاريع الدولية العمل في غزة وتخفيف الحصار عن غزة.

وفي السياق نفسه، رأى محلل الشؤون العسكرية، في موقع "والا" الإسرائيلي، أمير بوخبوط، أن "الوفد الأمني المصري، سيطلب من حماس التهدئة مقابل الموافقة على استمرار دخول الأموال القطرية".

وأضاف بوخبوط أن الوفد الأمني المصري سيحمل رسائل من إسرائيل إلى حماس بالموافقة على استمرار دخول الأموال القطرية، والموافقة على مشاريع مدنية في القطاع، مقابل عدم التصعيد.

وقال: "إن التقديرات تشير إلى أن حماس سوف تتراجع وتوافق على هذه الشروط"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سوف يصعّد حدة ردود الفعل، في حال استمرار إطلاق البالونات الحارقة.

(ع م)

ANHA