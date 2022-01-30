​​​​​​​على خلفية الأزمة الأوكرانية.. بريطانيا تلوّح بعقوبات جديدة ضد روسيا

وأضافت الوزيرة إليزابيث تراس، في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز اليوم الأحد: "سنقدم هذا الأسبوع إجراءات لتحسين قانون العقوبات. في الوقت الحالي، لا يمكننا فرض عقوبات إلا على الذين يشاركون بشكل مباشر في نشاطات زعزعة الاستقرار في أوكرانيا. سنقوم بتوسيع قائمة (الأشخاص الخاضعين للقيود) بحيث يمكن أن تشمل العقوبات أي شركة تهم الكرملين والنظام الروسي".

وتابعت إليزابيث تراس القول: "لن يتمكن أي أحد من الأوليغارشيين المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولا الشركات الروسية التي تعمل بمثابة عمود فقري للدولة الروسية من الهروب من العقوبات".

(ل د)