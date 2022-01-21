​​​​​​​على خلفية أحداث سجن غويران.. قوى الأمن الداخلي تفرض حظراً كلياً على مدينة الحسكة

على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدها سجن غويران في مدينة الحسكة، أصدرت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي - شمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام، جاء فيه:

"نتيجة للأحداث الأخيرة الحاصلة في مدينة الحسكة، من هجوم خلايا داعش على سجن الصناعة في محاولة منها تأمين هروب معتقلي داعش وما رافق ذلك من تهديد لأمن وأمان كافة أحياء المدينة، ومحاولة الخلايا الاختباء ضمن المدنيين، نؤكد أن قواتنا ستقوم بكل ما يلزم للقضاء على الإرهابيين، وعليه نطلب من كافة أبناء شعبنا الالتزام بالتعليمات التالية ليكونوا عوناً في الحفاظ على أمن وأمان المدينة:

1- فرض حظر كلي على مدينة الحسكة ومنع الدخول والخروج من وإلى المدينة حتى إشعار آخر.

2- الإبلاغ عن أي حركة مشبوهة ضمن المدينة على الأرقام التالية: (0997512356 - 0935142722)

شدد البيان "إننا في القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي نؤكد التزامنا التام بالقضاء على الإرهاب وبذل الغالي والنفيس في سبيل تأمين حماية كافة مناطقنا، كما نشيد بالوعي الأمني الذي يتمتع به أبناء شعبنا ومساندتهم لقواتنا في كافة الظروف".

(ف)