​​​​​​​على إرث العثمانيين أردوغان يهدد الأرمن

نشر معهد جيتستون الأمريكي تقريراً تحدث فيه عن ازدراء أردوغان الشديد للمسيحيين والأرمن واليونانيين، وخطابه المعادي للمسيحيين، واستخدامه عبارة شائعة تركية "أحفاد الناجين من الإبادة الجماعية المسيحية".

وقال أردوغان بأنه "لن يسمح لإرهابي بقايا الناجين من المجازر التي ارتكبها العثمانيون بحق الأرمن واليونانيين من القيام بنشاطاتهم الإرهابية"، وأضاف " أعدادهم قلّت كثيراً، ولكن مع ذلك ما زالوا يخرجون".

واستخدم أردوغان مصطلح " "kılıç artığıوهو مصطلح تركي شائع يشير إلى الناجين من المذابح العثمانية من الأرمن والسريان واليونانيين.

ويعد حديث أردوغان عن هذه العبارة بمثابة إنذار لمستويات متعددة، وليس فقط إهانة للضحايا والناجين من تلك المجازر، بل تهديد للمجتمعات المسيحية المتناقصة نتيجة تعرضهم للضغوط والتهديد الجسدي.

وفي هذا السياق قال العضو في البرلمان التركي الأرمني كارو بايلان " في خطابه البغيض المرة الماضية، استخدم أردوغان مرة أخرى عبارة " kılıç artığı"، وهذه العبارة تشير إلى اليتامى مثل جدتي التي نجت من تلك المذابح في 1915".

وأكد كارو بايلان أنهم متى ما سمعوا هذه العبارة، فجراحهم تنزف مرة أخرى.

(م ش)