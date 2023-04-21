​​​​​​​على غرار تركيا.. لبنان يرحّل السوريين قسراً

قال مسؤولون أمنيون ومصدر إنساني لوكالة فرانس برس، الجمعة، إن لبنان أبعد عشرات السوريين إلى البلد الذي مزقته الحرب والذين فروا منها مع تنامي المشاعر المناهضة لهم وسط أزمة اقتصادية حادة تعصف بلبنان.

وقال أحد الأقارب إن أحد السوريين المرحّلين منشق عن الجيش، محذراً من أن "حياته في خطر".

وصرح مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس، بأن "الجيش قام بترحيل أكثر من 50 سورياً من لبنان خلال الأسبوعين الماضيين".

وقال مسؤول أمني آخر إن عشرات السوريين طردوا.

وقالوا إن وحدة استخبارات الجيش اللبناني هاجمت السوريين الذين لا يحملون وثائق، واعتقلتهم وسلمتهم إلى حرس الحدود، ثم طردوهم من لبنان.

وفرّ مئات الآلاف من السوريين إلى لبنان المجاور بعد بدء الأزمة عام 2011، نتيجة القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة لحكومة دمشق.

وتقول السلطات إن لبنان يستضيف نحو مليوني لاجئ سوري، في حين أن قرابة 830 ألفاً، مسجلين لدى الأمم المتحدة.

لطالما ضغطت السلطات اللبنانية من أجل عودة اللاجئين السوريين، وبذلت العديد من جهود الإعادة إلى الوطن التي وصفتها بأنها طوعية، لكن الجماعات الحقوقية تقول إنها قسرية.

وعلى غرار لبنان، سبق أن أجبرت السلطات التركية الآلاف من السوريين على العودة قسراً لمناطق خاضعة للاحتلال التركي في شمال سوريا ضمن خطة تغيير التركيبة الديمغرافية.

وما زالت تركيا تواصل هذه السياسيات بحق السوريين، حيث يجد اللاجئون السوريون في تركيا أنفسهم بين خيارين أحلاهما مرّ، فالبقاء في الأراضي التركية يعرضهم للإهانة والمضايقات ويكابدون لسد رمقهم وسط إجراءات ومعاملات تمييزية واعتداءات من حين إلى آخر، وجهود لا تهدأ لتهجيرهم قسراً إلى المناطق التي احتلتها تركيا، تقول أنقرة إنها "آمنة"، بينما تحذر المنظمات والهيئات الدولية من أنها لا تزال شديدة الخطورة ولا تتوفر على أبسط ضرورات الحياة.

(م ش)