​​​​​​​على ضريح مراسلنا سعد أحمد.. اتحاد الإعلام الحر ورفاقه يحيون ذكرى استشهاده

أحيا اتحاد الإعلام الحر اليوم، الذكرى الثالثة لاستشهاد مراسل وكالتنا الإعلامي سعد أحمد في مزار شهداء ناحية تل تمر، بمشاركة رفاق الشهيد وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في الناحية.

وارتقى مراسل وكالة أنباء هاوار، سعد أحمد إلى مرتبة الشهادة في 13 تشرين الأول عام 2019 في سبيل نقل الحقيقة أثناء تغطيته لهجوم الاحتلال التركي ومرتزقته على مدينة سري كانيه.

بدأ الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في تل تمر، جنار صالح، كلمة استذكرت فيها جميع الشهداء في شخص الشهيد سعد.

ولفتت أن دولة الاحتلال التركي عندما يستهدف الإعلاميين، فهو لتوثيقهم وفضحهم لجرائمها.

كما عاهدت الشهداء بالسير على خطاهم؛ "لأنهم كانوا دائماً في الخطوط الأمامية للجبهة مع كاميراتهم التي هي أسلحتهم".

من جانبه، استذكر والد الشهيد سعد أحمد، سعيد أحمد، جميع شهداء الإعلام، وشدد "سنبقى على عهدنا في السير على خطاهم وسنعمل جاهدين لنكون لائقين بتضحياتهم".

وانتهى الاستذكار بوضع الورود على ضريح الشهيد سعد أحمد.

(ف)

ANHA