​​​​​​​على عتبة الـ 3 مليون كورونا يواصل الانتشار

رغم كل الجهود المبذولة للحد من انتشار وباء كورونا, إلا أنه يواصل الانتشار في ظل تفاوت الأرقام بين يوم وآخر، وفي خطوة تعدّ متأخرة إلى حدّ ما, ومن المنتظر أن يتبنى مجلس الأمن الدولي، الأسبوع المقبل، أول مشروع قرار بشأن تفشي فيروس كورونا الجديد في العالم.

واقترحت كل من تونس وفرنسا مشروع قرار مشترك، يدعو إلى "تعزيز التنسيق بين الدول كافة" و"وقف الأعمال العدائية" وإلى هدنة "إنسانية" في الدول التي تشهد نزاعات.

ويهدف مشروع القرار إلى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد كبير من وكالات الأمم المتحدة التي تكافح لاحتواء العواقب السياسية والاقتصادية والاجتماعية المدمرة للفيروس، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وفي وقت يقضي تفشي الوباء على اقتصاد العالم, تتوجه العديد من الدول إلى وضع برامج العودة للعمل على تجاوز الأزمة الاقتصادية, لكن مع إعلان البدء بتخفيف إجراءات الحجر حذرت الصحة العالمية من عواقب قد لا تكون محمودة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن لا دليل إلى الآن على أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد لديهم أجسام مضادة غير معرضين لعدوى ثانية بالفيروس.

وحذرت المنظمة في بيان من إصدار "جوازات حصانة" أو "شهادات أمان من المخاطر" لمن أصيبوا، وقالت إن هذا الأمر قد يزيد من خطر الانتشار لأن هؤلاء الأشخاص ربما يتجاهلون الإرشادات.

وقالت المنظمة "إن بعض الحكومات اقترحت أن يكون اكتشاف الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد أساسا لـ " جواز حصانة" أو " شهادة خالية من المخاطر " تمكن الأفراد من السفر أو العودة إلى العمل على افتراض أنهم محميون من إعادة العدوى".

هذا ولاتزال تعاني الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير من تفشي الوباء وسجلت أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا أوائل فبراير، وبلغ عدد الوفيات فيها إلى اليوم 53070 وفاة من بين 924865 إصابة.

وتليها إيطاليا التي سجلت 26384 وفاة من بين 195351 إصابة، ثم إسبانيا مع 22902 وفاة و223759 إصابة، ثم فرنسا مع 22614 وفاة و161488 إصابة، والمملكة المتحدة مع 20319 وفاة و148377 إصابة.

وسجلت الصين (باستثناء إقليمي هونغ كونغ وماكاو) حيث بدأ الوباء رسميا 82816 إصابة بما في ذلك 4632 وفاة.

وفيما يلي آخر المستجدات للفيروس القاتل حول العالم:

الصين تعلن 11 حالة إصابة جديدة بكورونا دون تسجيل حالات وفاة لليوم السادس على التوالي.

والمكسيك أعلنت إجمالي مصابي كورونا 13842 إصابة و 1305 وفيات.

ومصر أعلنت 227 حالة إصابة جديدة و13 حالة وفاة، و39 حالة شفاء.

أما بريطانيا سجلت 20 ألف حالة وفاة إلى اليوم، الأمر الذي عدّ وزيرة الداخلية بريتي باتال "مأساويا للغاية"، لكنها دعت السكان إلى "التحلي بالقوة" لمواصلة الحجر.

و ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في كندا إلى 44364، والوفيات إلى 2350.

وكذلك الجزائر أعلنت ارتفاع أعداد الوفيات إلى 419، وتسجيل 129 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 3256 حالة.

ووفي سوريا أعلنت الصحة السورية أمس شفاء 5 حالات جديدة ليصبح عدد المتعافين 11 حالة مع توقف عدد المصابين عند 42 توفي منهم 3.

وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت تسجيل 11 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 495.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

فيما أعلن وزير الصحة الكويتي تعافي 43 مصابا بفيروس كورونا ليصل إجمالي المتعافين إلى 656.

كما أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 120.