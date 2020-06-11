​​​​​​​على الرغم من الدعوات الدولية.. رصد 3 سفن وطائرة تركية تحمل أسلحة إلى ليبيا

وقال الموقع الإيطالي المعني برصد حركة الطيران إن طائرتين منهما أقلعتا من مطار إسطنبول، أما الثالثة من قاعدة قونيا العسكرية التركية.

وكشف الموقع أيضاً عن اقتراب سفينة الشحن التركية "CIRKIC"، التي أبحرت من مينائي إسطنبول وحيدر باشا التركيين على التوالي والتي اعترضتها فرقاطة يونانية، وقال الموقع إنها تقترب الآن من موانئ غرب ليبيا.

هذا واعترضت أمس سفينة يونانية سفينة شحن تركية على متنها أسلحة وذخيرة قبالة سواحل ليبيا.

وذكرت وكالة نوفا الإيطالية أن السفينة اليونانية المشاركة في العملية "إيريني" البحرية، والتي ترأسها إيطاليا، رصدت سفينة شحن تركية قبالة سواحل ليبيا وعلى متنها أسلحة وذخائر، فيما لم تُعرف وجهة رسوها بأي المواني غربي ليبيا.

وجاء هذا بعد يوم من توقيع وزيري خارجية اليونان وإيطاليا، في أثينا، اتفاقاً لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين.

(ش ع)