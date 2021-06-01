​​​​​​​على النساء جعل حرية القائد أوجلان هدفهن الأساسي

تستمر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي منذ عام 1999، وتمنع السلطات التركية محاميه وذويه من اللقاء به بهدف قطع صلة الوصل بينه وبين الشعوب التي تنتهج فكره.

وفي هذا الصدد أدانت عضوة مجلس ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، سلوى الحمد، العزلة وقالت: "الشهيدات أمثال زيلان وفيان ضحين بأنفسهن وكان استشهادهن رداً قوياً أفشل المؤامرة".

وتابعت: "المرأة وقبل تعرفها على فكر القائد أوجلان كانت مهمشة لكنها اليوم كسرت كل الحواجز وأثبتت قدراتها في مختلف المجالات".

وأكدت سلوى فشل المؤامرة ومحاولات الدولة التركية تقييد فكر القائد، وخير مثال على ذلك هو سير الشعوب على فكره.

بدورها قالت عضوة مجلس مقاطعة الشهباء، سهام علو: "إن نظام السلطة المركزية يحدث الفتن بين الشعوب وبين الجنسين ويفرض العزلة كي يسهّل السيطرة على المجتمعات والأسرة والأفراد وحتى الطبيعة".

وأضافت: تطبق العزلة على القائد لأن فكره هو الحل للمشاكل والأزمات التي خلقت من عهد الدولة السومرية حتى وقتنا الراهن.

سلوى أشارت إلى أن جميع الحلول التي يطرحها القائد عبد الله أوجلان تتعارض مع مصالح تركيا والدول الرأسمالية لذلك تقوم بتشديد العزلة عليه، وقالت: "كلما ازداد انتشار فكر القائد اشتدت العزلة عليه، لأنه ينادي بالحرية والسلام".

على النساء جعل حرية القائد هدفهن الأساسي

رازية إبراهيم الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في ناحية الدرباسية أوضحت أن تشديد العزلة على القائد عبدالله أوجلان تجاوز المبادئ والقوانين الدولية، وقالت: "شخصية القائد نضالية، حيث قدم تضحيات جساماً لشعوب الشرق الأوسط والشعب الكردي".

رازية أشارت في حديثها إلى فعاليات الإضراب عن الطعام داخل وخارج السجون، وقالت: "في الوقت الذي تتقاعس فيه المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية عن القيام بواجبها تجاه انتهاكات تركيا بحق القائد عبدالله أوجلان أقام الشعب والمناضلون في السجون فعاليات الإضراب عن الطعام للضغط على المجتمع الدولي، فهو بصمته شريك لتركيا في انتهاكاتها وخرقها للقوانين".

وأكدت قائلة: "نحن النساء لا نقبل ما ترتكبه تركيا بحق القائد أوجلان، خاصة وأن المرأة كان لها النصيب الأكبر من فكره، ورأينا تطبيق ذلك عمليًا في ثورة روج آفا التي عرفت بـ"ثورة المرأة".

رازية إبراهيم رأت أن فكر وفلسفة القائد كسر العادات والتقاليد والأعراف البالية ضمن المجتمع، ومن خلالها تعرفت المرأة على حقيقتها وتمكنت من التعبير عن رأيها بكل حرية.

ولفت رازية أنه كلما زادت حدة التجريد على القائد عبدالله أوجلان تُصعّد وتيرة النضال للمطالبة بحريته، ونوّهت أن ذلك لم يعد يقتصر على الشعب الكردي فحسب بل الشعوب على مستوى العالم.

في الختام طالبت رازية إبراهيم جميع النساء بحماية فكر وفلسفة القائد وجعل حرية القائد الجسدية هدفهن الأساسي.

(س و)

ANHA