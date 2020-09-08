​​​​​​​على الدولة التركية الالتزام باتفاقات وقوانين حماية المرأة

تستمر الدولة التركية الفاشية بارتكاب أفظع الأعمال بحق المرأة في المناطق التي تحتلها وشمال كردستان، حيث تهدف بهذه الانتهاكات إلى كسر إرادة المرأة بشتى الطرق (الجسدية والنفسية)، واستخدام السياسات التي تهدف إلى النيل من إرادة المرأة.

وعن الانتهاكات التي يقوم بها مرتزقة الاحتلال التركي بحق المرأة في عفرين وفي تركيا أجرت مراسلة وكالتنا لقاء مع رئيسة هيئة المرأة لإقليم عفرين زلوخ رشيد.

زلوخ رشيد تطرقت في بداية حديثها إلى السياسة التي تتبعها الدولة التركية لزيادة الانتهاكات بحق المرأة في تركيا وعفرين بشكل خاص، وقالت :"السياسة التركية ليست بجديدة، فالدولة التركية منذ القدم تحاول بكل وسائل القمع وإبادة الشعوب المجاورة والمتعايشة معًا على أرض واحدة، لذلك نجد الدولة التركية تنتهج تلك السياسات القمعية وتقويض الحريات وبالتالي تستهدف المرأة، لأنها تعرف جيدًا أن إرادة المرأة هي إرادة المجتمع وحرية المرأة هي من حرية المجتمع، لذا نرى أنه قد ازدادت وتيرة العنف والقتل وكل الانتهاكات بحق المرأة ".

وتابعت زلوخ بالقول: " الدولة التركية الفاشية تعلم أن المرأة الكردية ترفض الخنوع والعبودية، فالمرأة باتت تعرف نفسها جيدًا وتطالب بحريتها وحقوقها، لذلك نلاحظ بأنها تُستهدف، وخاصة من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية".

وأضافت: " يشهد شمال كردستان العديد من حالات القتل والعنف ضد المرأة بشكل يومي كـ الاغتصاب والتحرش الجنسي حتى في الأماكن العامة، حيث باتت هذه الظاهرة طبيعية بالنسبة للمجتمع التركي".

وعن دور المنظمات الإنسانية والدولية حيال ما تنتهجه تركيا من انتهاكات قالت زلوخ " للأسف الشديد، المنظمات الإنسانية والحقوقية تكتفي فقط بإدانة أو استنكار خجول، وهذا لا يفيد في مثل هذه القضايا، لذا يجب الضغط بوسائل قانونية ومحاسبة الدولة التركية وإلزامها بالاتفاقات والقوانين التي تحمي المرأة".

وختمت زلوخ رشيد حديثها بالقول إن هذه المنظمات شريكة مع السلطات التركية حيال العنف والجرائم التي ترتكب بحق المرأة في المناطق الخاضعة للاحتلال التركي".

(م ح)

ANHA