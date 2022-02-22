​​​​​​​اكتشاف موقع أثري بالقرب من ناحية عين عيسى

وبعد معاينة الموقع من قبل لجنة الثقافة في مجلس المقاطعة تبين أنه موقع أثري وقد تم نبشه من قبل بطريقة بدائية.

قامت بعدها لجنة الثقافة بالتنسيق مع مديرية الآثار في إقليم الفرات بالكشف عن الموقع، إذ تبين للجنة التي كشفت عنه بحسب الدلالات التي عاينوها بأنه يعود للعهد البيزنطي، وذلك من خلال الأعمدة الدائرية التي استكشفوها في الموقع.

وأبلغت لجنة الثقافة ومديرية الآثار الجهات المعنية والقوى الأمنية لحراسة الموقع والحفاظ عليه من التعديات.

هذا وتعد ناحية عين عيسى غنية بالمواقع والتلال الأثرية حيث عُثر إبان احتلال مرتزقة داعش على قطعة فسيفسائية بالقرب من قرية خربة هدلة التابعة لناحية عين عيسى.

وتجدر الاشارة إلى أن الموقع الأثري المكتشف يبعد 2 كيلو متر عن مركز الناحية من الجهة الشرقية لها.

(ج)

ANHA