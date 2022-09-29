​​​​​​​أكثرهم صوّت بورقة بيضاء.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد

واجتمع البرلمان اللبناني، الخميس، من أجل التصويت على رئيس جديد للبنان على الرغم من عدم التفاؤل بانتخاب رئيس جديد للبنان في جلسة اليوم.

وبعد أن تأمن نصاب الثلثين (86 نائباً) من النواب الـ 128، كما ينص عليه الدستور، في الدورة الأولى من الانتخاب، بدأ التصويت إلا أن 63 نائباً صوتوا بورقة بيضاء، لاسيما أنه لا يوجد توافق بين قوى المعارضة والنواب التغييريين، وبين حزب الله وحلفائه، الأمر الذي أدى إلى فشل البرلمان بانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وبدأ النواب بالانسحاب بعد عد أوراق المصوتين بالدورة الأولى، وبالتالي لم يتأمن النصاب للدورة الثانية، ما دفع برئيس البرلمان نبيه بري إلى رفع الجلسة.

وكانت أسماء النائب ميشال معوض، وصلاح حنين، وسليم إده، طرحت سابقاً، إلا أن أياً من المرشحين لم ينل توافقاً خلف الكواليس، بين الكتل النيابية.

(د ع)