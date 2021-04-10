​​​​​​​أكثر من ثلث الذين أجروا اختبار كورونا مصابون بالفيروس في شمال وشرق سوريا

تشهد مناطق شمال وشرق سوريا موجة جديدة لفيروس كورونا، وعدد الإصابات والوفيات المسجلة لدى هيئة الصحة في شمال شرق سوريا في تزايد مستمر، فيما تؤكد الجهات المعنية أن الأعداد الواردة من هيئة الصحة هي للذين أُجري لهم الاختبار، وأن العدد أكبر من ذلك بكثير.

الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا جوان مصطفى أكد أنهم أجروا الاختبار لـ 32922 شخصًا، منذ ظهور أول إصابة في نيسان العام الماضي وحتى تاريخ 9 نيسان، حيث ظهر من بينها حتى الآن إصابة ١١٧٦٩ شخصًا بفيروس كورونا، منها ٤١٥ حالة وفاة، و١٣٥٤ حالة شفاء.

كما وتؤكد الجهات المعنية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا أكبر من العدد المسجل لدى هيئة الصحة، والسبب عدم توجه المرضى المشتبه بإصابتهم بالفيروس والمصابين إلى مراكز هيئة الصحة لإجراء الفحوصات، مما يشكل خطرًا على حياة الأهالي في المنطقة.

ولتفادي انتشار فيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، أعلنت خلية الأزمة المعنية بمتابعة المخطط البياني لعدد الإصابات واتخاذ التدابير اللازمة، حالة حظر كلّي في مدن قامشلو والحسكة والرقة، اعتبارًا من 6 نيسان ولغاية 12 من نيسان، وفي إقليم الفرات دخل الحظر الكلّي 9 نيسان، حيّز التنفيذ وسيتمر لمدة 10 أيام، بالإضافة إلى إعلان حظر جزئي في باقي المناطق.

وتؤكد خلية الأزمة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تزايد وبشكل يومي، وأن عدد الوفيات يصل، بحسب الأرقام المسجلة، إلى 5 حالات يوميًّا، وعدد الإصابات يتجازر الـ 250 إصابة بشكل يومي، هذا بحسب اللوائح المسجلة.

وشددت خلية الأزمة في شمال وشرق سوريا على ضرورة تقيد المواطنين بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التجمعات.

(أ ب)

ANHA