​​​​​​​أكثر من ثلاثة ملايين ونصف إصابة بكورونا والبرازيل تتحول إلى بؤرة

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 3,580,330 شخص, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 248,452 حالة، وذلك بحسب آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية.

في روسيا ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد إلى 10581 حالة في 24 ساعة بالمقارنة مع ارتفاع قياسي أمس بلغ 10633 حالة.

ولم تتأثر روسيا بشدة في المراحل الأولى من الوباء العالمي، إلا أن عدد الحالات المؤكدة بدأ يرتفع بشكل كبير للغاية في الأيام الأخيرة، رغم القيود المفروضة على الحياة العامة للحد من تفشي الفيروس.

وأصبحت البرازيل بؤرة لانتشار الفيروس في أميركا اللاتينية مع استمرار الارتفاع في عدد المصابين ليتجاوز مئة ألف إصابة بينما ارتفع عدد الوفيات لأكثر من 7 آلاف.

أما إسبانيا سجلت 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 218 ألف.

فيما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 679 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 163175، وزاد عدد حالات الوفاة 43 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6692.

وتستمر الدول العربية بتسجيل إصابات بفيروس كورونا لكن بنسب متفاوتة في ما بينها، في المقابل يرتفع فيها يومياً عدد المتعافين من الفيروس.

في الكويت، أعلن وزير الصحة عن تسجيل 171 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليصل المجموع الكلي للمتعافين من كورونا إلى 1947 حالة.

وفي سلطنة عُمان، أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 37 حالة لعمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 2637.

وقد سجّلت عُمان تعافي 816 مصاباً من كورونا، وفي المقابل شهدت 12 حالة وفاة بالفيروس.

من جانبها أعلنت الحكومة السودانية، إصابة وزير النقل والبنى التحتية، هاشم أبنعوف، بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الأحد، إن هناك «كماً كبيراً من الدلائل» تشير إلى أن فيروس «كورونا» المستجد جاء من معمل صيني؛ لكنه لم يختلف مع تقارير أجهزة مخابرات أميركية خلصت إلى أنه ليس مُصنعاً.

ونفت الصين مراراً تكتمها على أي تفاصيل متعلقة بتفشي فيروس «كورونا» المستجد.

ومن جانبه أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق، أنّ لقاح فيروس كورونا الجديد سيكون متاحاً بحلول نهاية عام 2020.

(ش ع)