​​​​​​​أكثر من مليوني إصابة بكورونا حول العالم وترامب يعلق المساعدات للصحة العالمية

يستمر فيروس كورونا بالانتشار في العالم، حيث وصل عدد الإصابات إلى حوالي المليونين مع ازدياد عدد الوفيات في جميع أنحاء العالم.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى بأكثر من 600 ألف إصابة، تليها إسبانيا التي ارتفع فيها عدد الإصابات في الأيام الماضية بشكل لافت لتسجل أكثر من 170 ألف إصابة، فيما الوفيات بلغت أكثر من ثمانية عشر ألفاً، وإيطاليا الغاضبة على جيرانها الأوروبيين وصلت الإصابات فيها إلى أكثر من 160 ألف إصابة، لكنها تحتل المرتبة الثانية في عدد الوفيات بعد أميركا حيث تخطت 21 ألف حالة.

فرنسا جاءت الرابعة بإصابات تعدت 140 ألف حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات فيها لأكثر من 15 ألف حالة وفاة، تليها ألمانيا بعدد إصابات أكثر من 130 ألفا، والوفيات تخطت 3 آلاف حالة، فيما بريطانيا بقيت السادسة عالمياً بعدد إصابات اقترب من 94 ألفاً، لكن مع عدد وفيات مرتفع نسبياً فاق 12 ألف حالة.

الصين مركز الوباء تراجعت بالطبع مع تسجيل عدد إصابات أقل بلغ 82 ألف إصابة، فيما لم تُسجل وفيات جديدة، أما إيران مازالت ذروة التفشي في أوجها مع تسجيل حوالي 75 ألف إصابة وأكثر من 4 آلاف و600 وفاة.

فيما قفزت تركيا سريعاً إلى قائمة الدول العشر الأكثر تأثراً مع تأخرها في إجراءات العزل، ليتخطى فيها عدد الإصابات 65 ألفا مع وفيات بلغت 1400 حالة.

الدولة الأخيرة في الترتيب هي بلجيكا بأكثر من 31 ألف إصابة وأكثر من 4 آلاف وفاة.

وفي نفس السياق أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، تعليق مساهمة بلاده المالية في ميزانية الهيئة الدولية التي تكافح مع آخرين فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب، إنه أمر إدارته بتجميد التمويل الأميركي للصحة العالمية، متهما إياها بارتكاب أخطاء تسببت في وفاة الآلاف.

وندد ترامب بالمنظمة التي قدمت معلومات خاطئة حصلت عليها من الصين، التي ظهر الفيروس على أراضيها لأول مرة أواخر 2019.

(آ س)