​​​​​​​أكثر من ألف قتيل وجريح إسرائيلي

أكد الجيش الإسرائيلي أن حماس احتجزت إسرائيليين في غزة، بعد ساعات من سقوط وابل من الصواريخ على جنوب ووسط إسرائيل يوم السبت، وذلك بعد إن أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى".

وبدروه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي عن "عملية السيوف الحديدية": "منذ هذا الصباح، دولة إسرائيل في حالة حرب".

وأعلنت نجمة داود الحمراء ووزارة الصحة الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص بحلول المساء وإصابة أكثر من 900 آخرون، ومن بينهم أوفير ليبشتاين، رئيس المجلس الإقليمي شعار هنيغف، الذي قُتل في تبادل إطلاق النار مع حماس.

كما أسفرت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة عن مقتل 198 شخصاً وإصابة 1610 آخرون، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

(م ش)