وجاءت الحاجة لإنشاء "الغرف الصفية" بناء على دراسات عدة أجرتها المجمعات التربوية في ريف بلدتي المنصورة والجرنية بحسب ما صرح الرئيس المشترك للجنة التربية والتعليم في الطبقة محمد الحمود، والذي لفت إلى "أن عدم توفر المدارس ضمن قرى الريف البعيد وفي بعض القرى التي تعرضت مدارسها للتخريب والتدمير، دفع لجنة التربية لإحداث صفوف تعليمية مؤقتة ضمن بيوت لم تكن مهيأة لاستقبال الطلبة ضمنها".

وضمن شروط محددة نصت عليها المناقصة التي طرحتها لجنة التربية والتعليم تم البدء بأعمال المشروع في الـ 20 من شهر آب/ أغسطس الفائت وذلك ضمن عدة مواقع في ريف منطقة الطبقة، وتأتي مواصفات "الغرف الصفية" وفق مخطط فني حددته اللجنة.

ووفق ما أوضح الحمود خلال حديثه أن "مساحة كل غرفة 24م2 وترافق كل غرفة صفية كتلة إسمنتية تتضمن دورات المياه موزعة إلى قسمين ما بين "ذكور وإناث"، علاوة على التجهيزات التي تقع على عاتق اللجنة من مقاعد دراسية وألواح جدارية، إذ ستدخل الغرف الصفية ضمن العملية التعليمية للعام الجاري فور الانتهاء من تشييدها، حيث سيصل عدد الطلاب المستفيدين إلى أكثر من 850".

وتتوزع "الغرف الصفية" الـ25 ضمن (9) مواقع بين الريفين الجنوبي الشرقي والشمالي الغربي لمنطقة الطبقة وذلك وفق المناطق الأكثر كثافة سكانية، إذ شمل الريف الجنوبي الشرقي قرى "تل أخضر، الكدير" والتي تعد ضمن مناطق الريف البعيد، في حين توزعت الغرف الصفية في الريف الشمالي الغربي ضمن قرى "سويدية صغيرة، سويدية صغيرة جنوبي، سحل الخشب، الزريجية، مشرفة الحديدين، المويلح، عين الورد".

وفي خطط وصفتها لجنة التربية والتعليم بالمستقبلية والهادفة إلى نمو القطاع التعليمي كشف الحمود عن عدة مشاريع ضمن الفترة القادمة كان أبرزها " البدء بعملية ترميم المدارس التي تضررت خلال سنوات الحرب الفائتة، وذلك بهدف استيعاب كافة الطلاب ضمن المراحل التعليمية والذين وصل عددهم خلال العام الجاري إلى أكثر من 46 ألف طالب وطالبة موزعين على 224 مدرسة".

(ع ص)

ANHA