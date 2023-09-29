​​​​​​​أكثر من 85 ألف شخص دخلوا أرمينيا منذ الهجوم الأذري على قره باغ

أعلنت الحكومة الأرمنية أن أكثر من 85 ألف شخص نزحوا من قره باغ إلى أرمينيا خلال الفترة بين 24 أيلول الجاري و29 منه، غداة الهجوم الأذري على المنطقة الأسبوع الماضي، حسب شبكة روسيا اليوم.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن رئيس قره باغ سامفيل شهرمانيان، حل جميع مؤسساته تمهيداً لزوالها مع بداية العام المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الأرمينية عن باشينيان قوله: "نزوح الأرمن من قره باغ مستمر نتيجة سياسة التطهير العرقي التي تتبعها أذربيجان"، مضيفاً أن هذه السياسة "لن تترك أرمنياً واحداً في قره باغ في الأيام المقبلة".

وتابع: "هذا عمل مباشر من أعمال التطهير العرقي، وهو ما نحذر المجتمع الدولي منه منذ فترة طويلة".

وندد باشينيان بعدم اتخاذ الجهات الدولية الفاعلة إجراءات ملموسة حيال التطهير العرقي المستمر في قره باغ.

(د ع)