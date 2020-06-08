​​​​​​​أكثر من 64 ألف دونم احترق في عين عيسى ومزارعون فقدوا كامل محصولهم

تعرّضت محاصيل المزارعين في عين عيسى في القرى الواقعة على خطوط التماس مع المناطق المحتلّة من مقاطعة كري سبي للاحتراق المتعمّد من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، وذلك استمراراً لسياسة تتّبعها تركيا لإفقار السكّان وضرب اقتصاد المنطقة.

واحترقت محاصيل المزارعين في بعض القرى بشكل كامل ومنها "صيدا، معلق، الجهبل، اللويبدة" فيما تعرّضت بعض القرى لاحتراق جزئي كالهوشان والخالدية نتيجة تعرّضها بشكل يومي للقصف العشوائي بقذائف المدفعية.

ويعتمد أهالي ناحية عين عيسى وريفها على الزّراعة البعلية لعدم وجود مصادر مائية بشكل رئيسي في معيشتهم، حيث تقدّر مساحة الأراضي المزروعة في عين عيسى لهذا العام بحسب لجنة الاقتصاد والزّراعة بـ 117 ألف هكتار، منها ما يقارب 51 ألف دنم مرويّ عن طريق الآبار الارتوازية ومضخّة رفع تل السمن.

وقال المزارع عبد الخلف السمعو من قرية صيدا لوكالة أنباء هاوار"احترق محصولي بشكل كامل، وهو يعدّ المصدر الوحيد للمعيشة لعدم وجود مصدر دخل ثانٍ لي".

وأردف "مساحة أرضي 400 دونم، وبلغت تكلفة زراعتها 30 ألف ليرة سورية للهكتار الواحد".

وناشد الجهات المعنية والمنظّمات الإنسانية العاملة في مناطق شمال وشرق سوريا بتعويض ما خسروه نتيجة احتراق محاصيلهم الزراعية ليتمكّنوا من إعالة أسرهم في ظلّ ظروف النزوح الصعبة التي يعيشونها.

وفي ذات السياق تمنّى صالح فنّوش الملك، وهو مزارع من قرية معلق أن تنظر الإدارة الذاتية بحالهم، وأن يتمّ تعويضهم على أقلّ تقدير بتكلفة زراعة محاصيلهم.

بدوره، قال الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد والزراعة في الناحية محمد عدنان "يتمّ تسجيل المساحات بناءً على ما يفيدنا به كل مزارع بعد تصديقها من كومين قريته، وذلك لعدم قدرتنا على الكشف على أراضيهم المحترقة بشكل مباشر لوقوعها في مناطق خطوط التماس".

هذا وقُدّرت المساحة المحترقة التي قيّدت في سجلّات لجنة الاقتصاد والزراعة في عين عيسى بـ 64 ألف دونم موزّعة على قرى "صيدا، معلق، لويبدة، الجهبل" فيما لم يتسنّ للجنة إحصاء المساحات في قرى الهوشان والخالدية والدبس لعدم القدرة على الوصول إلى أماكن الاحتراق ومعرفة ملكيّة الأراضي التي طالتها الحرائق.

(ج)

ANHA